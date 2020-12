7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (1. 12. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikaci Merge Personal Organizer Pro ocení především ti uživatelé, kteří pravidelně používají kalendář a zapisují si jednotlivé události. Tento nástroj totiž tyto události dokáže vzít a dát je dohromady, díky čemuž vám ukáže detailní přehled o následujících povinnostech, a to včetně odpočtu, kolik dní vám ještě zbývá.

Původní cena: 379 Kč (299 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Merge Personal Organizer Pro 5 Aplikace se slevou-Merge Personal Organizer Pro 4 Aplikace se slevou-Merge Personal Organizer Pro 3 Aplikace se slevou-Merge Personal Organizer Pro 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Merge Personal Organizer Pro 1 Vstoupit do galerie

Jestliže se řadíte mezi milovníky zábavných adventur s parádním příběhem, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní akci na hru Bring You Home. Tento titul je ale ještě v něčem unikátní. Neovládáte totiž hlavní postavu, ale přímo celou úroveň, přičemž vaším cílem je, abyste tak dokázali postavu úspěšně provést.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Bring You Home 1 Aplikace se slevou-Bring You Home 5 Aplikace se slevou-Bring You Home 4 Aplikace se slevou-Bring You Home 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Bring You Home 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace Translator app free vám dokáže posloužit jakožto překladač. Jeho hlavní výhodou však je, že nemusíte složitě do programu přecházet, ale například v Safari, na Twitteru či v Mailu si můžete rovnou nechat daný text přeložit.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Translator app free 1 Aplikace se slevou-Translator app free 3 Aplikace se slevou-Translator app free 2 Vstoupit do galerie

Zakoupením aplikace Audic – Audio MP3 Converter získáte parádní nástroj, který je určen pro převod audiosouborů napříč různými formáty. V takovém případě vám stačí si zvolit preferovaný formát, vybrat jednotlivé záznamy a o export se postará program kompletně za vás.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Audic - Audio MP3 Converter 1 Aplikace se slevou-Audic - Audio MP3 Converter 4 Aplikace se slevou-Audic - Audio MP3 Converter 3 Aplikace se slevou-Audic - Audio MP3 Converter 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Audic - Audio MP3 Converter 5 Vstoupit do galerie

Nativní aplikace Fotoaparát se dokáže postarat o vcelku kvalitní snímky. Pokud ale chcete z fotosoustavy vašeho iPhonu vytěžit skutečné maximum, tak byste rozhodně neměli přehlédnout program Pro Camera by Moment. Tento nástroj vám zpřístupní řadu možností, umožní vám různá nastavení a dokonce si poradí s focením ve formátu RAW.

Původní cena: 179 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Pro Camera by Moment 1 Aplikace se slevou-Pro Camera by Moment 2 Aplikace se slevou-Pro Camera by Moment 3 Aplikace se slevou-Pro Camera by Moment 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Pro Camera by Moment 5 Vstoupit do galerie

Ocitli jste se už někdy v situaci, kdy jste si například pustili film, udělali si pohodlí na gauči a následně jste museli na Macu ještě něco přepnout? S takovým problémem si hravě poradí aplikace Controlax Pro:Computer Control, díky které můžete použít iPhone či iPad na ovládání vašeho Macu či počítače s operačním systémem Windows.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Controlax Pro Computer Control 1 Aplikace se slevou-Controlax Pro Computer Control 5 Aplikace se slevou-Controlax Pro Computer Control 4 Aplikace se slevou-Controlax Pro Computer Control 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Controlax Pro Computer Control 2 Vstoupit do galerie

Určitě to všichni znáte. Jednou za čas vám začne volat cizí číslo a vy si říkáte, kdo by to asi tak mohl být. Odpověď na tuto otázku vám dokáže poskytnout skvělá aplikace Zvednout to? Blokování hovorů. Tento nástroj vám při každém příchozí hovoru řekne, o koho se jedná. Jak to celé funguje najdete v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)