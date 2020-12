5 aplikací a her na Mac App Store, které získáte zdarma nebo se slevou (1. 12. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud vaši domácnost zdobí chytrá televize od společnosti Samsung, tak by se vám možná mohla hodit aplikace My Video Streamer for Samsung. Tento nástroj vám totiž umožní zrcadlit váš Mac přímo do zmiňované televize, a zároveň samozřejmě můžete i obrazovku nahrávat.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Jestliže se věnujete studiu matematiky, nebo jste jen vášnivým samoukem, tak by vás mohl potěšit program PocketCAS: Mathematics Toolkit. Tento nástroj si totiž dokáže poradit s prakticky jakýmkoliv matematickým problémem, na který vám vzápětí poskytne řešení.

Původní cena: 749 Kč (379 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikaci QR Factory bychom mohli doslova nazvat takzvanou továrnou na QR kódy. S pomocí tohoto nástroje můžete generovat jeden QR kód za druhým, přičemž je můžete i graficky upravovat. Následně si je můžete uložit v rastrové či vektorové grafice, či je případně rovnou sdílet na sociální sítě. Obrovskou výhodou je, že si aplikace poradí i s hromadným generováním z CSV souboru.

Původní cena: 499 Kč (249 Kč)

Dnešní 50% sleva na aplikaci Paintstorm Studio potěší především nadšené grafiky a podobně. S pomocí tohoto nástroje totiž můžete bez jediného problému vytvářet ty nejrůznější digitální malby, v čemž vám program náramně pomůže. Nástroj samozřejmě nabízí podporu vrstev, řadu štětců a dalších vychytávek.

Původní cena: 499 Kč (249 Kč)

Ať už jste ostříleným vývojářem, nebo s programováním teprve začínáte, tak by se vám mohla hodit aplikace CodeRunner 4. Konkrétně se jedná o propracované a vcelku oblíbené vývojové prostředí, které si poradí s vývojem v 25 programovacích jazycích, nabízí kvalitní debugger, zobrazování chyb v reálném čase a řadu dalších parádních výhod.

Původní cena: 629 Kč (379 Kč)