Uživatelé Apple One hlásí problém s předplatným některých služeb

Přesně před měsícem spustil Apple jednu z největších novinek v rámci nabídky svých služeb – konkrétně balíček předplatných služeb Apple One sdružující Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade a iCloud (potažmo Apple News+ a Fitness + v USA) za zvýhodněnou cenu. Jak se však nyní zdá, ani tato zdánlivě jednoduchá novinka neunikla porodním bolestem souvisejícím se spuštěním.

Někteří uživatelé, kteří začali využívat Apple One hned první den jeh fungování – tedy 30. října – se měli dnes dočkat jeho obnovení a tedy i stržení peněz. Některým uživatelům se však balíčky obnovily špatně a peníze jim byly strženy jak za Apple One, tak za některé služby, které jsou v balíčku zahrnuty – například za Apple Music či Apple TV+. Jak se zdá, tento problém potkal převážně ty uživatele, kteří čerpali v rámci Apple One u některé ze služby měsíční bezplatnou zkušební dobu, která je v rámci balíčku samozřejmě nabízena. V takovém případě tak nezbývá uživatelům nic jiného než se obrátit na podporu Applu a zažádat o vrácení, jelikož jim bylo předplatné za jednu službu strženo de facto dvakrát.

Dá se předpokládat, že se Applu podaří celá záležitost v brzké době vyřešit změnami na svých serverech na dálku a bez jakékoliv nutnosti aktualizace na straně uživatele. Pokud se vám však do té doby podobný problém projeví, nezbývá nic jiného, než jej řešit právě s jeho podporou.