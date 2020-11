Start  Fitness+ je za dveřmi, Apple na něj láká na Instagramu

Služba Fitness+, kterou společnost Apple představila na letošní zářijové Keynote, by měla zahájit svůj provoz ještě do konce tohoto roku – byť jen v domovině Applu. Přesné datum sice nebylo stanoveno, už teď se ale Apple snaží uživatele co nejvíce nalákat na její obsah. Trenéři, kteří budou v rámci této služby působit, začali na Instagram nahrávat příspěvky týkající se příprav, a upozorňují uživatele na to, že spuštění služby je již za rohem.

Fotogalerie Apple Fitness+ teaser 1 Apple Fitness+ teaser 2 Apple Fitness+ teaser 3 Apple Fitness+ teaser 4 +4 Fotek Apple Fitness+ teaser 5 Apple Fitness+ teaser 6 Apple Fitness+ teaser 7 Vstoupit do galerie

Na Instagramu se v průběhu uplynulého týdne objevila řada příspěvků, na kterých instruktoři lákají uživatele na službu Fitness+. U příspěvků lze nalézt hashtag #CloseYourRings a zmínku oficiálního instagramového účtu s názvem @AppleFitnessPlus. Ani v těchto příspěvcích se nicméně neobjevuje žádná zmínka o tom, kdy konkrétně by služba Fitness+ měla být oficiálně spuštěna. O tom, že její zprovoznění již klepe na dveře, ale svědčí řada různých indicií. V betaverzi operačního systému watchOS 7.2 se například objevily odkazy na Apple Fitness+ coby jednu z nových funkcí. Na službu odkazovala také betaverze operačního systému iOS 14.3, z té ale příslušná zmínka nakonec zmizela.

Společnost Apple svou službu Fitness+ oficiálně představila letos v září spolu s Apple Watch Series 6 a Apple Watch SE. Služba má fungovat na principu pravidelného předplatného, a uživatelům má přinášet spoustu cvičebních programů napříč jablečnými platformami. Uživatelé budou moci v rámci této služby absolvovat řadu druhů cvičení od HIIT tréninku přes běh na páse, silové cvičení, až třeba po posilování středu těla nebo jógu. Nová cvičení budou vydávána vždy každý týden, služba bude propojena také s  Music. Ve chvíli, kdy bude její provoz plně zahájen, ji uživatelé budou moci spustit přes příslušnou aplikaci na iPhonu s operačním systémem iOS 14. Společnost Apple také vydá aplikaci Fitness+ pro Apple Watch a Apple TV.