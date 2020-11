7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (30. 11. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Máte ve svém iPhonu či iPadu nějaké soukromé fotografie či videa, u kterých si nepřejete, aby se k nim někdo dostal? V takovém případě by se vám mohla hodit aplikace Vault – Keep your files hidden, která vám umožní si vybrané soubory uzamknout za pomocí biometrické autentizace Touch/Face ID a hesla.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Vault – Keep your files hidden 1 Aplikace se slevou-Vault – Keep your files hidden 5 Aplikace se slevou-Vault – Keep your files hidden 4 Aplikace se slevou-Vault – Keep your files hidden 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Vault – Keep your files hidden 2 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějaký praktický nástroj, který by vás každým dnem dokázal posunout kupředu a povzbudil by vaše sebevědomí, tak byste rozhodně neměli přehlédnout nabídku na program Widget Quotes. Aplikace vám zpřístupní praktický widget, který vám neustále bude zobrazovat nejrůznější citáty pro motivaci, sebejistotu a pocit radosti.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Widget Quotes 1 Aplikace se slevou-Widget Quotes 5 Aplikace se slevou-Widget Quotes 4 Aplikace se slevou-Widget Quotes 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Widget Quotes 2 Vstoupit do galerie

V dnešním digitálním světě je velice nutné dbát na soukromí a bezpečí na internetu. Přesně proto byste neměli zapomínat na dvoufaktorové ověření, které dokáže parádně ochránit vaše účty. S tím vám dokáže pomoci velice oblíbená aplikace Toucan Authenticator, která vám bude generovat bezpečnostní kódy. Program je přímo navržen pro iOS a nabízí prvotřídní uživatelské prostředí, praktický widget, podporu pro Apple Watch a řadu dalších výhod.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Toucan Authenticator 1 Aplikace se slevou-Toucan Authenticator 5 Aplikace se slevou-Toucan Authenticator 4 Aplikace se slevou-Toucan Authenticator 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Toucan Authenticator 2 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějaký jednoduchý, ale přesto kvalitní program, který slouží pro úpravu textu a psaní poznámek, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní slevu na GTW – Markdown & Text Editor. Tento nástroj si dokonce poradí s exportem do PDF, DOCX a HTML, rozumí si s cloudovými službami a podobně.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-GTW - Markdown and Text Editor 1 Aplikace se slevou-GTW - Markdown and Text Editor 5 Aplikace se slevou-GTW - Markdown and Text Editor 4 Aplikace se slevou-GTW - Markdown and Text Editor 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-GTW - Markdown and Text Editor 2 Vstoupit do galerie

Nativní aplikace fotoaparát se dokáže postarat o vcelku kvalitní fotografie, které drtivé většině uživatelů zkrátka stačí. Pokud ale hledáte nějakou alternativu, tak by vás mohl zaujmout program MIDAS – 4K LIVE FILTER CAMERA, který navíc spolupracuje s umělou inteligencí a nabízí hned několik propracovaných filtrů.

Původní cena: 149 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 1 Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 5 Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 4 Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-MIDAS - 4K LIVE FILTER CAMERA 2 Vstoupit do galerie

Hra Hyper Light Drifter potěší především vášnivé milovníky klasických akčních adventur, které se pyšní ikonickou retro grafikou. V tomto titulu se vydáte na neuvěřitelně dobrodružnou výpravu, kde narazíte na řadu nepředstavitelných nepřátel, tajemství a záhadnou chorobu. Hru je navíc možné hrát na kompatibilním herním ovladači.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Hyper Light Drifter (3) Hyper Light Drifter iPadOS screenshot 5 Hyper Light Drifter iPadOS screenshot 4 Hyper Light Drifter iPadOS screenshot 3 +2 Fotek Hyper Light Drifter iPadOS screenshot 2 Vstoupit do galerie

Hledáte například pro vaše dítě nějakou zábavnou aplikaci, která by zároveň byla edukativní a dokázala by tak naučit řadu nových záležitostí? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli promeškat dnešní akci na program Playground AR: Physics Sandbox. Tento nástroj využívá takzvanou rozšířenou realitu a umožní vám si různě hrát s kostkami, které následně můžete například zmrazit či zničit.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)