Recenze batohu Tigernu: Spolehlivý společník nejen do města

Batohy na laptopy již dávno nemusí být nutně obří, nevzhledné a nepohodlné. Příkladem batohu, který je univerzální, odolný, pohodlný a bezpečný je Tigernu. V naší recenzi jsme se rozhodli na tento batoh podívat o něco blíže.

Oficiální specifikace

Batoh Tigernu T-B3105 je určený pro až 15,6palcové notebooky. Je vyrobený z voděodolného nylonu s měkkou polyesterovou podšívkou, váží něco málo přes jeden kilogram, a jeho rozměry činí 48 x 33 x 15 centimetrů. Objem činí 19 litrů, rozměry prostoru pro notebook činí 26 x 38 centimetrů. Batoh je vybaven dvojicí velkých kapes, záda a popruhy jsou opatřené měkkým polstrováním.

Součástí vnitřní kapsy na notebook je popruh na suchý zip, v přední kapse, určené pro uložení menších předmětů, se dále nachází také síťovaná přihrádka. Díky voděodolnému nylonu je obsah batohu za všech okolností chráněn před poškozením deštěm. Hlavní velké kapsy jsou opatřené dvojitými zipy s možností zabezpečení TSA zámkem a na horní straně batohu je připevněné pevné ucho pro rychlé přenášení na krátké vzdálenosti. Pro maximální bezpečnost je batoh na zadní straně vybaven skrytou kapsou na zip, určenou pro uložení cenností či dokladů.

Design

Dokonalý parťák ke každému outfitu

Batoh Tigenru T-B3105XL vypadá na první pohled jako standardní batoh, který se svou barvou a provedením hodí téměř k jakémukoliv oblečení. Vyzkoušela jsem ho ke kabátu, sportovní bundě i mikině a ve všech případech vypadal skvěle. Na druhý pohled mě již při vybalení na batohu zaujaly nenápadné, ale propracované a dobře vypadající detaily – na jeho přední části se nachází vsadka v tmavomodré barvě, která Tigernu T-B3105XL odlišuje od masy jiných uniformních černých batohů. Na zipech se nachází nezaměnitelné logo Tigernu a nápis Tigernu najdete i na přední část batohu. Na zadní části batohu se pak nachází malé překvapení v podobě “tajné” kapsy.

Osobní zkušenost

Vlastním třináctipalcový MacBook Air a většinou ho přenáším v brašnách přes rameno, případně jsem pro jeho přenášení volila batohy, které jsou navržené pro třináctipalcové laptopy. Batoh Tigernu T-B3105XL je určený až pro 15,6palcový počítač, a musím uznat, že volba větší velikosti rozhodně není chybným krokem. MacBook se do něj vešel naprosto bez problémů spolu s knihami, diářem, doklady, peněženkou, powerbankou, klávesnicí a řadou dalších věcí. Vnitřní kapsa na laptop je navržena tak, že z ní lze počítač rychle, bezpečně a bez jakýchkoliv problémů vyjmout. Kapsa je navíc zajištěna popruhem na suchý zip. Batoh Tigernu mi přišel naprosto ideální pro skladování a přenášení “mobilní kanceláře” – vše od laptopu přes klávesnici až po tablet, desky a mobil do něj lze pohodlně, efektivně a přehledně naskládat.

Batoh je vybaven dvěma bočními kapsami – jednou na zip a druhou bez zipu, kam je možné uložit třeba lahev, uzavíratelný termohrnek s pitím nebo deštník. Uvnitř kapsy na zip se navíc nachází ještě gumové poutko pro lepší přichycení. Kapsa na lahev bez problémů pojme jakoukoliv užší lahev, termosku nebo kelímek, a za celou dobu testování se mi nestalo, že došlo k vypadnutí nebo vylití obsahu. Přední kapsa je jako dělaná na doklady, peněženku a vše, co potřebujete mít po ruce, hlavní vnitřní kapsa je dostatečně prostorná na to, aby pojmula knihy, penál, krabičku se svačinou a další nezbytnosti.

Velmi pozitivně hodnotím i polstrování batohu, které je bezpečné a opravdu obsah batohu ochrání před nárazy. Zároveň musím uznat, že obecně působí přirozeně a není nevzhledně objemné. Batoh Tigernu T-B3105XL je lehký, polstrování zad i popruhů měkké, a ani při celodenním nošení plného batohu mne nebolela záda. V deštivém počasí batoh obstál naprosto bez problémů, nepromokne, nezatéká do něj, a jeho povrch velmi rychle schne.

Závěrem

Pokud bych batoh Tigernu měla hodnotit stručně, označila bych ho za velice příjemné překvapení. Na první pohled není nijak extrémně rozměrný, jeho vnitřní prostory toho ale pojmou opravdu hodně, a navíc poskytují spoustu možností pro přehledné a praktické uložení všeho potřebného. Svým designem je vhodný zejména do práce, do školy a do města, oceníte ho ale i při cestách do přírody. Na jeho voděodolnost je opravdu spoleh, batoh se pohodlně nosí, úprava délky popruhů je rychlá. Tigernu zkrátka nabízí opravdu vysokou kvalitu, a to za cenu, která za takovou kvalitu a vybavení není rozhodně obvyklá.

Slevový kód

Ve spolupráci s naším partnerem iPouzdro.cz jsme pro vás připravili exkluzivní akci, díky které můžete na nákupu produktů od společnosti Tigernu ušetřit skvělých 20 procent. Jednoduše vám stačí v košíku zadat slevový kód ve znění lsa20840 a cena se vám automaticky sníží. S nákupem byste ale neměli příliš dlouze otálet. Kód je totiž platný pouze do středy 2. prosince. Nabídku produktů značky Tigernu naleznete zde.

Batoh Tigernu T-B3105XL se slevou zakoupíte zde.