Recenze batohu Tigernu: Skvělý parťák na cesty (nejen) s MacBookem

Když jsem si naposled vybíral batoh, vůbec jsem nad výběrem neuvažoval a bylo mi to prakticky jedno. Potřeboval jsem jen nějakou „tašku,“ do které si budu moci hodit svůj 13“ MacBook Pro a vyrazit. Přesně proto jsem si pořídil levný batoh s jedinou kapsou. Tohle mé rozhodnutí mě samozřejmě delší dobu pronásledovalo, než jsem se rozhodl pro koupi konečně kvalitního batohu, který nabízí skvělé možnosti. Řeč je o městském batohu Tigernu pro až 15,6“ laptopy, který konečně dokázal naplnit má očekávání. Pojďme se na něj tedy společně podívat.

Oficiální specifikace

Konkrétně se jedná o batoh s pěti kapsami, přičemž jedna z nich slouží pro bezpečné uložení laptopu. Do této přihrádky se vleze notebook s úhlopříčkou až 15,6“. V hlavní neboli největší kapse je skutečně dostatek prostoru pro uložení nejrůznějšího příslušenství, dokumentů a podobně. Následně zde také najdeme oddělené prostory pro menší předměty a další kapsu krytou zipem, která je vhodná například pro uložení dokladů. V druhé přihrádce se poté nachází dva oddělené prostory a dvě pozice pro uložení tužek. Nachází se zde i zazipovaná kapsička se síťkou. V přední přihrádce se nachází dostatek místa pro uložení věcí, ke kterým chcete přistupovat co možná nejrychleji. Poslední a zároveň nejmenší či skrytá kapsa se skrývá na zádech. V poslední řadě na každé straně nalezneme prostor sloužící pro láhve s pitím či deštník.

Nesmíme také opomenout poutko pro přichycení brýlí, parádní nastavitelné popruhy a očko pro provlečení drátových sluchátek. Batoh nabízí objem až 18 litrů a je vyroben z voděodolného nylonu. Díky tomu si poradí s horšími povětrnostními podmínkami a nezalekne se ani deště. Jak je tomu ale v praxi?

Osobní zkušenost

Když jsem vzal batoh poprvé do ruky, byl jsem vcelku překvapený jeho velikostí. Upřímně jsem totiž očekával něco většího. V tomto směru ale musím uznat, že i přes jeho „menší“ vzhled dokáže pojmout velké množství předmětů, a přesto v něm ještě zbyde místo. Na první pohled mě také uchvátilo krásné a kvalitní zpracování. Kombinace černé barvy s malými červenými prvky skvěle vyniká a batoh na dotek vzbuzuje kvalitu. Černou barvu bychom navíc mohli označit za neutrální, díky čemuž tento kousek sedne ke každému outfitu. Z batohu jsem byl prakticky okamžitě nadšen. Při přechodu z levného produktu na takto kvalitní kus se ale vlastně ani není čemu divit.

Batoh jsem si chtěl samozřejmě ihned vyzkoušet. Přesně proto jsem do něj další ráno naložil své věci a vydal se na cestu do práce. Do mé výbavy se konkrétně řadí zmiňovaný MacBook, napájecí adaptér AlzaPower spolu s dvoumetrovým USB-C kabelem, powerbanka Xtorm Voyager, menší láhev, zápisník pro poznámky a v daný den se ještě jednalo o již dříve recenzovanou bezdrátovou nabíječku Satechi a kryty LOVE. Všechny tyto věci jsem si roztřídil do batohu, přičemž jsem jej nezaplnil ani z poloviny. V tomto ohledu musím ještě pochválit samotné kapsy, které do značné míry zpříjemní samotné používání. Poměrně příjemně nadšen jsem byl i z celkového pohodlí. Batoh se na zadní části pyšní kvalitně zpracovaným polstrováním, díky čemuž je i nošení těžších předmětů vcelku pohodlné.

Jak jsme již naznačil výše, batoh jako takový je sám o sobě velice pohodlný a dobře se nosí. Při zmiňované první cestě mi navíc štěstí nehrálo tak úplně do karet, jelikož jsem se setkal s lehkým deštěm. Díky tomu jsem ale naopak mohl vyzkoušet zmiňovanou voděodolnost. Musím uznat, že jsem byl výsledkem velice příjemně překvapen. Dovnitř se totiž nedostala ani kapka vody. Jak můžete na přiloženém snímku vidět, všechny kapky použitý nylon odpuzuje a nechá je stéct. Batoh je tedy schopen laptop a příslušenství ochránit i v případě horšího počasí a je tak zároveň jasné, že se nezalekne ani sněhu.

Tigernu T-B3143 voda 2 Tigernu T-B3143 voda

Po cestě zpět jsem se navíc setkal s dalším problémem, kdy baterie na mém iPhonu měla posledních pár procent. Samozřejmě jsem v takové situaci mohl buďto schovat telefon do batohu a napojit jej na powerbanku, nebo si samotnou powerbanku vytáhnout a nést ji v ruce. Batoh ale nabízí ještě jednu podstatně příjemnější cestu – zdroj nechat ležet uvnitř a kabel protáhnout přes zmiňované očko na drátová sluchátka.

Resumé

Městský batoh Tigernu si mě prakticky okamžitě získal. Svému uživateli totiž nabízí dokonalé pohodlí, kompaktní rozměry, skvělý objem, kdy dokáže pojmout skutečně velice množství věcí, parádní design a prvotřídní vlastnosti. V závěru bych chtěl ještě jednou vyzdvihnout samotnou voděodolnost, která mě doopravdy překvapila. Batoh navíc na první pohled působí dojmem, jako kdyby se do něj nemělo vejít moc věcí. Opak je však naštěstí pravdou, jak jsem již zmínil výše.

Kombinace kvality a skvělé ceny.

Jestliže se nyní nacházíte v situaci, kdy si hledáte nějaký nový, a především tedy kvalitní batoh, tak byste tento kousek rozhodně neměli přehlédnout. Produkt totiž kombinuje prvotřídní kvalitu s relativně nízkou cenou. Osobně bych jeho pořízení mohl doporučit především studentům a ostatním lidem, kteří potřebují častokrát přenášet svůj laptop spolu s různým příslušenstvím a dalšími věcmi.

Na závěr bych ještě rád dodal doporučení, abyste nedělali stejnou chybu, jakou jsem naposled učinil já. Batoh je věc, která slouží pro bezpečné a pohodlné přenášení různých věcí a mnohdy jej využíváme každým dnem. Přesně proto byste na batohu neměli zbytečně šetřit, a proto raději sáhnout po kvalitním kousku s více kapsami, jakým je například recenzovaný batoh Tigernu.

