Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře nad 5000 Kč

Asi není třeba žádným způsobem připomínat, že se letošní Vánoce nezadržitelně blíží. Za pár dní je tady prosinec, který po jeho započetí klasicky uteče jako voda. Pokud ještě nyní sháníte nějaké vánoční dárky, tak vám stejně jako každý rok přinášíme výběr těch nejlepších. V tomto článku se společně podíváme na dárky pro jablíčkáře, a to v hodnotě nad 5 000 korun. Jestliže tedy letošní Vánoce nehodláte řešit útratu za dárky, tak se vrhněte do čtení následujících řádků – věřím, že vám s výběrem pomůžeme.

Monitor spánku Emfit QS Active Wi-Fi

Jestliže váš obdarovaný patří mezi jedince, kteří si potřebují všechno měřit, a kteří sledují každou změnu na svém těle, tak se vám může hodit vánoční dárek v podobě monitoru spánku Emfit QS Active Wi-Fi. Jak už název napovídá, tak tento produkt slouží ke kompletnímu sledování spánku a svým způsobem slouží jakožto jakási spánková laboratoř. Emfit QS Active Wi-Fi ocení především jedinci, kteří chtějí zvýšit kvalitu svého spánku, dále také vrcholní sportovci, pro které je spánek neméně důležitý, anebo třeba osoby s poruchou spánku. Tento produkt stačí umístit pod matraci, na které spíte – o nic víc se nemusíte starat. Automaticky poté dochází k analýze spánku, při které se zaznamenávají a vyhodnocují všechny důležité parametry a průběh vašeho spánku. Měří srdeční tep, variabilitu srdečního tepu (HRV), dechové cykly, spánkové cykly, pohyby v posteli, celkové zotavení, úroveň stresu, chrápání a především kvalitu spánku. Všechna tato data se pak přes Wi-Fi šifrovaně odesílají na cloud výrobce, a poté se zobrazí na vašem účtě.

Monitor spánku Emfit QS Active Wi-Fi zakoupíte za 6 490 korun zde

AirPods Pro

Bezdrátová sluchátka AirPods asi na našem magazínu nemusíme žádným výrazným způsobem představovat. Je to několik let nazpátek, co Apple vůbec první generaci svých sluchátek představil. Zprvu to vypadalo, že se tato sluchátka žádného extra úspěchu nedočkají, a to především kvůli svému designu a nevyužitelnosti. Opak se však stal pravdou a v současné době patří AirPods mezi nejprodávanější sluchátka na světě. Po představení první generace přišla také generace druhá, společně s AirPods Pro, které nabízí například aktivní potlačení hluku, skvělý zvuk, čisté mikrofony, anebo třeba ovládání stisknutím. Pokud obdarovanému chybí sluchátka a máte na ně vyšší rozpočet, tak jsou AirPods Pro nejlepší volbou.

Bezdrátová sluchátka AirPods Pro zakoupíte za 6 790 korun zde

HomePod

V současné době můžete na trhu zakoupit hned několik domácích asistentů. Tito asistenti mají za úkol jediné – zjednodušit vám každodenní život a podat vám informace, které vás v danou chvíli zajímají. Hlasová asistentka Siri, která se nachází v jablečných zařízeních, včetně HomePodu, sice stále neumí česky, každopádně pro většinu jedinců se nejedná o žádný problém. Anglicky v dnešní době umí kdekdo a jedná se víceméně o standard, než něco navíc. Jestliže tedy chcete rozšířit portfolio jablečných produktů od obdarovaného, bude HomePod naprosto perfektní volbou. Před nedávnem jsme se sice dočkali představení HomePodu mini, každopádně větší bratříček stále nabízí lepší zvuk a funkčně je na tom s mini verzí podobně.

HomePod zakoupíte za 9 739 korun zde

Samsung SSD T7 2 TB

Pokud se v současné době rozhodnete pro zakoupení MacBooku, tak v základní konfiguraci získáte úložiště o velikosti 256 GB. Většině uživatelům takové úložiště vyhovuje, každopádně stále existují takoví jedinci, kteří potřebují mít veškerá svá data uloženo lokálně, a kteří tím pádem potřebují větší úložiště. Co si budeme nalhávat, konfigurace většího úložiště u MacBooků stojí nekřesťanské peníze, tudíž si většina spotřebitelů zakoupí MacBook se základním úložištěm, a poté si dokoupí SSD externí disk. Pokud stejný krok udělal i vás obdarovaný a víte, že mu volné místo schází, tak můžete jakožto dárek zvolit externí disk Samsung SSD T7, a to například ve variantě se 2 TB. Tento externí SSD disk nabízí připojení skrze USB-C s rozhraním USB 3.2 Gen 2, rychlost čtení i zápisu je poté okolo 1 GB/s.

Externí SSD disk Samsung SSD T7 o velikosti 2 TB zakoupíte za 9 890 zde

Apple Watch Series 6

Letos kalifornský gigant se svým podzimními konferencemi rozhodně nešetřil. Na té poslední jsme se dočkali představení prvních třech jablečných počítačů s procesorem M1, který je zároveň prvním procesorem z rodiny Apple Silicon. Na předposlední konferenci pak Apple představil vedle HomePodu mini také čtveřici nových iPhonů 12, které nabídnou zbrusu nový design, vrcholný procesor A14, přepracované fotosoustavy a displeje OLED. V rámci prvního letošního podzimního Apple Eventu pak jablečná společnost přišla s novým iPadem Air čtvrté generace a s iPadem osmé generace, a to po boku Apple Watch Series 6 a SE. Právě poslední jablečné hodinky s označením Series 6 jsou naprosto ideálním dárkem, který potěší naprosto každého. Series 6 nabízí například měření saturace krve kyslíkem, EKG, výškoměr, Always-On displej a mnoho dalšího. K dispozici jsou pak dvě velikostní varianty – 40 mm a 44 mm.

Apple Watch Series 6 zakoupíte od 11 490 korun zde

Seek Thermal CompactPRO pro iOS

Co si budeme nalhávat – tepelnou kameru obyčejný uživatel nejspíše jen tak každý den nevyužije. Pokud však chcete obdarovat někoho, koho zajímají nejnovější technologie, a pokud zároveň nemáte stanovenou finanční mez, tak můžete vybrat naprosto originální dárek v podobě mobilní tepelné kamery Seek Thermal CompactPRO. Tato tepelná kamera je první tepelnou kamerou, kterou můžete jednoduše připojit ke spodní části iPhonu, a to prostřednictvím klasického Lightning konektoru. Díky využití infračerveného světla můžete teplotní obraz s pomocí této tepelné kamery sledovat jak ve dne, tak i v noci. Samotná kamera je perfektně přenosná a výrobce k ní přibaluje také kvalitní pouzdro – případný obdarovaný se tak nebude muset bát, že by kameru nějak poničil. Seek Thermal CompactPRO dokáže zobrazit teplotní mapy objektů vzdálených až 550 metrů.

Seek Thermal CompactPRO pro iOS zakoupíte za 12 990 korun zde

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Elektro-koloběžky jsou v současné době trend, který se stává neustále více a více populárnějším. Na trhu najdete hned několik různých společností, které vám dokáží elektro-koloběžky prodat. Mezi jednu z nejznámějších v tomto případě patří Xiaomi, která ve svém portfoliu nabízí hned několik řad elektro-koloběžek. Jedna z nejoblíbenějších a nejprodávanějších je Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Tato elektro-koloběžka nabízí výkon až 300 wattů, maximální rychlost 25 km/h, dojezd na jedno nabití až 45 km a nosnost až 100 kilogramů. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 je mimo jiné skvělou alternativou pro městskou hromadnou dopravu, hodí se tedy především na krátké trasy do práce, školy, anebo třeba na výlety.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 zakoupíte za 13 990 korun zde

iPad Air (2020)

Ve výše uvedeném odstavci už jsem se zmínil o novém iPadu Air čtvrté generace, který Apple představil právě po boku nových Apple Watch Series 6 a SE. Nejnovější iPad Air toho nabízí opravdu hodně – stejně jako nejnovější iPhony 12 disponuje aktuálně nejvýkonnějším mobilním procesorem Apple A14, který zvládne přelouskat i ty nejtěžší úlohy. Kromě toho pak iPad Air (2020) nabízí jakožto první jablečné zařízení Touch ID, které je zabudované v zapínacím tlačítku. Velikost displeje nejnovějšího iPadu Air je 10.9″, vybrat si pak můžete z celkově pěti barev, konkrétně ze stříbrné, vesmírně šedé, růžové zlaté, zelené a blankytně modré. iPad Air se hodí pro většinu náročných uživatelů, kteří však nejsou nároční tak moc, že by potřebovali nejnovější nabušený iPad Pro. Samozřejmostí je poté podpora Apple Pencil 2. generace. iPad Air (2020) je plný nejnovějších technologií a rozhodně potěší nejednoho jablíčkáře.

iPad Air (2020) zakoupíte od 16 990 korun zde

Bang & Olufsen BeoPlay M5

Jestliže vás obdarovaný miluje kvalitní poslech hudby a chcete mu na letošní Vánoce opravdu dopřát, tak můžete sáhnout po velmi kvalitním reproduktoru od světoznámé značky Band & Olufsen, a to konkrétně s označením BeoPlay M5. Tento reproduktor se zvládne spojit se všemi ostatními Bang & Olufsen reproduktory v místnosti, kromě toho podporuje také AirPlay a Chromecast. Kromě perfektního zvuku u tohoto reproduktoru oceníte především také design, který kombinuje látku a hliník. Výkon reproduktoru BeoPlay M5 je poté 130 wattů, kromě Bluetooth se k němu můžete připojit také drátově prostřednictvím klasického 3,5mm sluchátkového konektoru. Vybrat si můžete ze třech zbarvení, konkrétně z černé, bílé a bronzové.

Bezdrátový reproduktor Bang & Olufsen BeoPlay M5 zakoupíte za 15 990 korun zde

DJI Mavic Air 2

Jestliže vašeho obdarovaného baví moderní technologie a zároveň rád natáčí nějaká videa, tak se mu rozhodně bude líbit dron Mavic Air 2 od renomované značky DJI. Tento konkrétní dron se může pochlubit 4K kamerou umístěnou na 3osém stabilizátoru, vestavěnou pamětí 8 GB, systémem přenosu signálu OcuSync 2.0, systémem APAS 3.0, režimy QuickShot a letovou dobou 34 minut s možností ovládání pomocí vysílače. Hmotnost modelu je 570 g. Videa jsou natáčena ve 4K při 60 snímcích za sekundu, nechybí pak podpora kodeku H.265, díky kterému se na stejně velkou SD kartu vleze více záznamu. Co se týče fotografií, tak ty mohou mít rozlišení až 48 Mpix, dron pak můžete od sebe vzdálit až na 10 kilometrů. Z kamery vám pak dron dokáže přenášet obraz na váš mobilní telefon až v rozlišení 1080p. Kromě toho nabízí Mavic Air 2 nespočet dalších technologií a funkcí, které obdarovaného uchvátí.

Dron DJI Mavic Air 2 zakoupíte za 23 990 korun zde