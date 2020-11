Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře do 500 Kč

Blíží se Vánoce a s nimi spojená nutnost nakupování dárků. Jelikož prozatím nemáme otevřené kamenné prodejny, jedinou cestou, jak v současné době nakupovat, je internet. Dárek, jenž udělá dotyčnému radost, nemusí ovšem stát hned vyšší tisíce korun. Praktická maličkost také dokáže zahřát na srdci. V tomto článku se tedy podíváme na dárky pro jablíčkáře mezi 300 a 500 korunami. Pojďme tedy na to.

Samootvírací držák do auta S5 Car Wireless Charger

Pokud často jezdíte na výlety či někam do neznáma, jistě jste odkázání na GPS navigaci. Pokud ji nemáte zabudovanou ve vozidle, možná používáte pro tyto účely váš smartphone. Není pak nic pohodlnějšího, než do ventilační mřížky vložit držák a nastavit ho tak, abyste na iPhone bez potíží viděli. Když pak ještě zařízení dokáže jablečný telefon nabíjet, není co vytknout. Tento pohodlný a designově nenápadný držák do auta můžete mít už za 339 korun.

AlzaPower Onyx 10000 mAh USB-C

Může se stát, že ne vždy budete mít po ruce zásuvku. Jakmile v takový moment potřebujete nabít iPhone, je zle. Takovým strastem se ale dá předejít jednoduchým způsobem. Stačí si za pár stovek pořídit powerbanku. Tato přímo od Alzy nabízí kapacitu 10000 mAh, což většinu iPhonů nabije minimálně třikrát. Poté pravděpodobně ještě zbyde „šťáva“ pro Apple Watch či AirPods. Zařízení má USB-C vstup, dva USB-A výstupy a její výkon je 10W. Může tedy bez potíží nabíjet až dvě zařízení. Zakoupit ji lze už za 399 korun.

Napájecí adaptér Apple

Nevím jak u vás, ale občas mám pocit, že kabely a adaptéry u nás doma někdo „žere“. V takovém případě nikdy není na škodu mít adaptér záložní. Tento je přímo od Applu. Jde tedy o ten samý, který uvidíte, nebo jste spíš vidět mohli, po otevření krabice s iPhonem. Jedná se o klasických 5W, takže žádného rychlíka nečekejte. Nicméně s ním nabijete iPhone, iPad i Apple Watch, a to už za 449 korun.

Spigen kryt Ultra Hybrid pre Apple Watch 4/5/6/SE 40mm – Crystal Clear

Apple Watch jsou nádherným produktem. Proto jim kryty nesluší. Zároveň je nutné dodat, že jablečné hodinky nejsou zrovna levným zařízením. Jestliže si je tedy koupíte, možná na ně kryt přeci jen kvůli ochraně chtít budete. Nebo se může stát, že jednoduše jdete například hrát nějaký kolektivní sport a bojíte se, že by mohly přijít k úhoně. Veškeré obavy ale opadnou s tímto krytem od společnosti Spigen, který je určen pro 40mm variantu hodinek Apple Watch Series 4, 5, SE a 6. K dostání je již za 449 korun.

Autonabíječka Devia

Nabíjet svá jablečná zařízení můžete dnes prakticky kdekoliv. Třeba tak bude třeba učinit i při jízdě v autě. Tato pohodlná a nenápadná nabíječka od společnosti Devia vám, pokud máte v úmyslu nabíjet v autě, jistě dobře poslouží. Zařízení se může za 449 korun chlubit dvěma výstupy. S klidem tak během cesty do práce můžete dát nabíjet dvě zařízení.

EPICO Bezdrátová nabíječka Qi

Zřejmě se shodneme, že budoucnost je bezdrátová. Pokud vás už nebaví nabíjet přes kabel, možná je čas pořídit bezdrátovou nabíječku. Tato od společnosti EPICO láká na nenápadná design a líbivou cenu. Plusem také je, že dokáže váš iPhone nabíjet 7,5W, což je nejvíce, co dokáže touto cestou přijmout (pokud si odmyslíme novinku MagSafe). Tuto parádičku na noční stolek můžete mít už za 490 korun.

Odolný kryt pro iPhone

Možná si někdo z vaší rodiny či známý pořídil v minulých týdnech iPhone 12 mini. Jde-li o člověka, který je neustále někde na cestách, rád jezdí na výlety či jen zrovna nepracuje v kanceláři, třeba by se mohl hodit kryt, který přežije i nějaký ten tvrdší pád. Pro tyto účely se skvěle hodí polykarbonátový kryt od společnosti Spigen. Když se na něj podíváte, rozhodně tento kryt nevezmete na ples či svatbu. Jeho úkolem je zařízení ochránit, a to plní na jedničku. Pořídit jej můžete za 499 korun.

Tvrzené sklo PanzerGlass

Je obecně známý fakt, že oprava jablečných produktů rozhodně není levnou záležitostí. Rozhodně se vedle krytu vyplatí vybavit svůj iPhone také krycím sklem, neboť oprava displeje stojí tisíce korun. V mnohých případech se dokonce často oplatí koupit úplně nový telefon. Strachu z tohoto scénáře se lze zbavit díky tvrzenému sklu PanzerGlass, které vašemu iPhonu X, XS a 11 Pro padne jako ulité. Pořídit lze už za 499 korun. V nabídce jsou ale samozřejmě i skla pro ostatní iPhony.

WHOOSH! Screen Shine On the go Duo 100+30ml

Ruku na srdce, nikdo nechce mít zapatlaný displej. Pokud patříte mezi ty, kterým špinavý displej drásá nervy, měli byste zbystřit. Tento čistící prostředek je naprosto ideální pro čištění jakéhokoliv displeje. Po vyčištění navíc vytvoří na povrchu displeje ochrannou nano vrstvu odolnou vůči otiskům prstů a usazování nečistot. Set obsahuje 2 utěrky z mikrovlákna s antibakteriální a antimikrobiální úpravou PROTX2. Lahvička s 30 ml vydá na zhruba 250 dávek. Větší 100 ml pak na přibližně 800 dávek. Čistící prostředky Whoosh můžete mít už za 499 korun.

Lenuo Leather kryt pro iPhone

Někteří lidé si zrovna na mnohdy lacině vypadající silikonová pouzdra nepotrpí. Raději pak „obléknou“ svůj iPhone do kůže. Tento od společnosti Lenuo nabízí krytí jak pro zadní, tak i pro přední stranu díky flipovému otevírání. Zavírá se na magnet, můžete z něj udělat stojánek a rovněž nabízí prostor pro karty. Pořídit jej můžete už za 499 korun.

