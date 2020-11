Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře do 300 Kč

Zase se nám po roce blíží Vánoce. Letošní rok budou zřejmě poměrně netradiční kvůli limitujícím omezením zavedeným v boji proti koronavirové epidemii, většinu nákupů tak budeme řešit přes internet. My vám naší tradiční sérií článků s tipy na vánoční dárky pro všechny jablíčkáře chceme dodat inspirace k obdarování vašich blízkých. Tentokrát se společně podíváme na dárky v hodnotě do 300 korun.

Powerbanka AlzaPower Onyx 10000mAh

Kolikrát se vám vybil iPhone nebo iPad v tu nejméně vhodnou chvíli? S velkou powerbankou o kapacitě 10000 mAh vás už taková situace z míry nevyvede. Interní značka Alzy dokázala vyrobit powerbanku za velmi slušné peníze. S cenou pod 300 korun nabídne kapacitu dostačující pro několik plných nabití, podporu nabíjení až dvou zařízení najednou a elegantně vyřešený indikátor nabití.

Powerbanku AlzaPower Onyx 10000mAh můžete zakoupit za 259 korun zde.

Nabíječka AlzaPower Smart Charger 2.1A

Pro případy, kdy můžete nabít zařízení doma, ale nemůžete zrovna najít žádnou nabíječku, je lepší mít v záloze několik kusů navíc. Nabíječka od AlzaPower se pyšní chytrou funkcí rozpoznat nabíjené zařízení a přizpůsobit mu distribuovaný výkon. Produkt je chráněný proti zkratu, přepětí a přehřátí. Do zařízení vám přes nabíječku poteče maximálně deset wattů.

Nabíječku AlzaPower Smart Charger 2.1A můžete zakoupit za 199 korun zde.

Adaptér Apple Ligtning/3,5 mm Jack

Každému fanouškovi Applu by se čas od času hodil klasický 3,5 milimetrový konektor. I když se trend vyráběných sluchátek už před nějakou dobou přesunul k zařízením s možností bezdrátového přenosu hudby přes Bluetooth, baterie v nich nevydrží věčně. Když je potřeba nebo chuť pokračovat v poslechu vysoká, takový konektor je darem z nebes.

Adaptér Apple Ligtning/3.5 mm Jack můžete zakoupit za 279 korun zde.

Hybridní ochranné sklo pro iPhone 12 / 12 Pro – Hofi, Glass Pro+

Ochranné sklo je povinností pro každého, kdo nedá na svůj iPhone dopustit. Apple se sice s každým novým modelem snaží ochranu obrazovovky telefonu vylepšovat, nic ale nemůže být perfektní. Hybridní ochranné sklo od Hofi tak majitelům iPhonů přinese větší klid na duši a ujistí je, že pro případ největší potřeby jejich miláčka chrání kvalitní sklo.

Ochranné sklo pro iPhone 12 / 12 Pro můžete zakoupit za 299 korun zde.

JCPAL Linx AirPods Strap

Máte ve svém okolí člověka, co by ztratil i nos, kdyby ho neměl pevně připoutaný k obličeji? Sluchátka Apple Airpods jsou proslulé svou neodbytnou snahou ztratit se svým majitelům. Pro všechny jejich majitele je tak ideálním dárkem pásek, který se ke sluchátkům připevní a zabrání tak jejich ztrátě. Extrémně odolné příslušenství funguje díky magnetům, jež Airpods jen tak ze svého sevření nepustí.

JCPAL Linx AirPods Strap můžete zakoupit za 254 korun zde.

Ochranné sklo Glitter soft 3D pro iPhone 11 Pro/11 Pro Max

Dodatečnou ochranu nepotřebuje pouze obrazovka. Delikátní částí každého iPhonu je i jeho fotoaparát. Devia ochranné sklo na zadní čočku fotoaparátu zamezuje poškrábání, znečištění nebo jinému znehodnocení čočky. I přes novou úroveň ochrany se ale noví majitelé ochranného skla nemusí bát, že by přišli o křišťálově čisté záběry, na které jsou ze svých telfonů zvyklí.

Ochranné sklo pro fotoaparát iPhone 11 Pro můžete zakoupit za 249 korun zde.

Rukavice pro dotykový displej iGlove

I přes stále teplejší zimy nás i tento rok čekají mrazy a kdo by neznal otravné sundavání rukavic při snaze v nich nějak ovládat svůj milovaný telefon. Rukavice pro dotykový displej iGlove pomocí tří prstů na každé ruce umožní pohodlně ovládat chytrý telefon nebo tablet i ve velkých mrazech, kdy se vám pokrývka rukou sundávat prostě nechce.

Rukavice pro dotykový displej iGlove můžete zakoupit za 49 korun zde.

AlzaPower AluCore Lightning MFi (C89) 2m

Klasický kablík do Lightning portu se hodí mít vždycky po ruce. Dvoumetrová varianta od AlzaPower navíc dokáže díky své délce zajistit pohodlné ovládání zařízení, které je připojené do nabíječky. Kvalitní výrobek se pyšní odolným kovovým tělem a nylonovým opletem, nemusíte se tak bát, že by se při častém používání kabel „sežvýkal“.

AlzaPower AluCore Lightning MFi (C89) 2m můžete zakoupit za 199 korun zde.

Pouzdro Cellular Line (ARMBAND FLEX)

Všichni sportovci určitě ocení elastické pouzdro ke svému iPhonu. Na rozdíl od konkurenčních pouzder se výrobek od Cellular Line přizpůsobí ruce majitele a chrání tak telefon před zbytečnými otřesy při sportovní aktivitě. Zařízení chrání proti dešti i proti potu. Díky neoprenovému oknu lze telfon skrze okénko i ovládat.

Pouzdro Cellular Line (ARMBAND FLEX) můžete za cenu 99 korun zakoupit zde.

FIXED Bikee

A u sportu zůstaneme i s posledním tipem na dárek. Ty, kdo místo běžeckých legín vytáhnou ven kolo, určitě potěší držák na telefon, který se pohodlně umístí na řídítka. Do držáku se vejde jakýkoliv telefon s úhlopříčkou displeje od 4 do 6,5 palce. FIXED Bikee umožní pohodlné otáčení telefonu do všech možných úhlů a jeho bezproblémové vyjmutí v případě potřeby. Držák lze připevnit i na motorku.

FIXED Bikee můžete za cenu 199 korun zakoupit zde.