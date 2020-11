Minulý rok v tuhle dobu už jste mohli všude pozorovat vánoční produkty a vánoční ozdoby. Letos se však na všechno tohle lehce opomnělo, jelikož nám do toho vstoupil koronavirus. Tak jako tak, věřím, že Vánoce si každý rok nenechá ujít nikdo z nás. Pokud už jste se pustili do hledání a kupování vánočních dárků (a že je na čase), tak vám i letos přinášíme sérii článků, které vám s výběrem zajisté pomohou. V tomto článku se společně podíváme na nejlepší vánoční dárky pro majitele iPhonů. Vrhněme se přímo na věc.

Do 500 korun

Přídavný blesk na fotoaparát CELLY Click Light

Patříte mezi jedince, kteří si často fotí tzv. „selfies“, tedy fotografie obličeje pomocí přední kamery vašeho iPhonu? I přesto, že nejnovější iPhony dokáží fotit relativně dobré fotografie z předního fotoaparátu i ve špatných světelných podmínkách a v noci, tak mi jistě dáte za pravdu když řeknu, že fotografie na přirozeném světle netrumfne nic. Pro zlepšení snímku pak může iPhone použít také Retina blesk, tedy blesk pomocí displeje – nejedná se však o úplně ideální řešení. Všem náročným uživatelům, tedy co se selfie týče, existují přídavné LED blesky – a nutno podotknout, že stojí doopravdy pár desítek korun. Skvělým řešením je například to od CELLY s názvem Click Light – použití je jednoduché a nutno podotknout, že je tento blesk kompatibilní nejen s iPhonem, ale i s konkurenčními telefony.

Lightning kabel AlzaPower AluCore

Co si budeme nalhávat, kabelů není nikdy dost. I přesto, že právě kabel zůstává posledním příslušenstvím, které Apple k novým iPhonům 12 přibaluje, tak se můžete ocitnout v situaci, kdy vám kabel bude chybět. Jeden kabel chceme mít v ložnici, druhý v kuchyni, třetí v autě a čtvrtý v kanceláři – kdo by také neustále přenášel jeden kabel. Jak jistě víte, tak originální kabely jsou vcelku neodolné a ve finále i drahé. V tomto případě se jakožto perfektní jeví řešení od Alzy, která nabízí svou vlastní řadu příslušenství s názvem AlzaPower. Nutno podotknout, že v řadě tohoto příslušenství nechybí právě ani Lightning kabel, který je velmi odolný a vyjde vás oproti tomu originálnímu ještě levněji. Osobně těchto kabelů vlastním více a nikdy jsem ani s jedním z nich neměl problém – jedná se tak o perfektní dárek pro každého majitele iPhonu.

Powerbanka Xiaomi Mi Wireless

Pokud se podíváte na trh s powerbankami, tak zjistíte, že je svým způsobem přesycený. Svou powerbanku nabízí doopravdy snad každý značka a nutno podotknout, že rozhodně je z čeho vybírat. Některé powerbanky jsou především kompaktní a malé, jiné powerbanky pak například dokáží nabít také MacBook či jiný laptop. Hledáte-li klasickou powerbanku, kterou obdarovaný využije pro nabití telefonu, bezdrátových sluchátek, anebo třeba jakéhokoliv dalšího „menšího“ příslušenství, tak můžete sáhnout po powerbance od Xiaomi, konkrétně po modelu Mi Wireless. Tato powerbanka totiž dokáže podporované zařízení nabíjet také bezdrátově – stačí, když iPhone či jiný telefon s podporou Qi položíte na tělo powerbanky. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou – jednak máte klasickou powerbanku, a jednak také bezdrátovou nabíječku.

Do 1000 korun

AlzaPower Wireless Fast Charger

V současné době začínají lidé čím dál tím častěji využívat oproti těm klasickým bezdrátové nabíječky. I těch je na trhu k dispozici nespočet – vybrat si můžete z těch obyčejnějších, můžete sáhnout po bezdrátové nabíječce do auta, anebo třeba po stojánku do kanceláře, který vaše zařízení dokáže jednak nabít, a jednak také uvidíte případné notifikace. I v tomto případě můžete využít produkt z rodiny AlzaPower, jenž nese název Wireless Fast Charger. Tato bezdrátová nabíječka a stojánek v jednom dokáže zařízení nabíjet až výkonem 10 wattů, kromě toho pak nechybí 4Safe – ochrana proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí. Wireless Fast Charger od AlzaPower vypadá velmi stylově a bude se hodit do každé kanceláře.

iOttie MiGo selfie stick

Existují selfie tyče, které můžete prakticky v jakémkoliv supermarketu zakoupit za pár stovek korun. Co si ale budeme nalhávat, pokud už jste si někdy takovou selfie tyč koupili, tak mi dáte za pravdu, že kvalita provedení rozhodně není úplně ideální, stejně jako funkčnost. Chcete-li selfie tyč, která je zpracovaná částečně z hliníku, a kterou můžete ovládat také na dálku, tak můžete sáhnout po iOttie MiGo. Tato selfie tyč mimo jiné nabízí LED indikátor nabití, polstrované uchycení telefonu, díky kterému nedojde k poškození telefonu, ergonomickou rukojeť a mnoho dalšího. Jedná se o perfektního společníka na dovolenou, rodinné oslavy či na různé výlety. iOttie MiGo je samozřejmě kompatibilní se všemi chytrými telefony, které podporují Bluetooth 3.0 a novější.

Do 5000 korun

Lightning Digital AV (HDMI) adaptér

Čas od času se můžeme ocitnout v situaci, kdy potřebujeme náš iPhone připojit k televizi, anebo k nějakému externímu monitoru. V tomto případě můžete samozřejmě využít AirPlay, každopádně ne každá televize tuto funkci podporuje. Ať už tedy chcete na vaší starší televizi promítnout fotky z dovolené, nějaký film či prezentaci, tak vám perfektně poslouží originální Lightning Digital AV (HDMI) adaptér. S tímto adaptérem budete mít vždy 100% jistotu, že vám bude přenos fungovat za každých okolností. U některých levnějších alternativ se totiž můžete setkat s různými problémy – nemusí se vám například podařit přehrát film z Netflixu. To se vám s originálním adaptérem rozhodně nestane.

AirPods 2. generace

Bezdrátová sluchátka AirPods zná asi každý z nás. Když Apple před několika lety přišel s první generací, tak se mnoho jedinců smálo designu a kromě toho se předpokládalo, že tato sluchátka nemohou mít úspěch. Opak se však stal pravdou, jelikož AirPods patří mezi nejpopulárnější bezdrátová sluchátka na světě. Po první generaci přišla také generace druhá, společně s AirPods Pro. I když se to nemusí zdát, tak AirPods dokáží v mnoha situacích zjednodušit život – ať už zrovna například nakupujte v obchodě a nechce se vám držet telefon, anebo ať už třeba telefonujete při práci v kanceláři se svou drahou polovičkou. AirPods využije kromě mladé generace bez problémů také ta starší a jedná se tak o univerzální dárek vhodný pro kohokoliv.

Nad 5000 korun

Apple Watch Series 6

Jablečné produkty jsou oblíbené především díky své propojitelnosti. Každý jeden produkt, který od Applu vlastníte, vás dokáže svým způsobem posunout a zjednodušit vám život. Mezi jeden z produktů, od kterého byste to ani omylem nečekali, patří Apple Watch. Mnoho jedinců prostě a jednoduše nechápe, v čem vlastně dokáží jablečné hodinky pomoci, a proč jsou tak oblíbené. Pravdou ale je, že to pravé kouzle zjistíte až tehdy, kdy začnete hodinky po dobu pár dní používat. Jakmile je poté sundáte z ruky, tak zjistíte, že svým způsobem nejste kompletní, a že vám něco chybí. Radost můžete udělat poslední dostupnou generací Apple Watch Series 6, která nabízí Always-On displej, měření EKG, měření saturace kyslíkem a mnoho dalšího.

Fotogalerie recenze apple watch series 6 Recenze Apple Watch Series 6 Recenze Apple Watch Series 6 apple watch series 6 lsa 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +7 Fotek apple watch series 6 lsa 6 apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 4 apple watch series 6 lsa 3 apple watch series 6 lsa 2 apple watch series 6 lsa 1 Vstoupit do galerie

DJI Mavic Mini 2

Pokud obdarovaného nejmodernější technologie baví a máte rozpočet na dražší dárek, můžete sáhnout po dronu DJI Mavic Mini 2. Rozhodně se ale nenechte zmást slovem „Mini“ v názvu – tento zmíněný dron je sice malý, ale šikovný. DJI Mavic Mini 2 se chlubí 4K kamerou umístěnou na 3osém stabilizátoru, vestavěnou pamětí 8 GB a letovou dobou až 34 minut s možností ovládání pomocí vysílače. Hmotnost tohoto modelu je pak pouhých 570 gramů. Dobrou zprávou je, že DJI Mavic Mini 2 podporuje kodek H.265, díky čemuž zvládnete nahrát o mnoho delší záznam, fotografie pak mohou mít až rozlišení 48 Mpix a nechybí ani podpora HDR. DJI Mavic Mini 2 dokáže přenášet video až 10 kilometrů daleko, takže se můžete rovnou vrhnout do prozkoumávání okolí.

MacBook Air M1 (2020)

Je to několik dnů nazpátek, co Apple na své letošní třetí podzimní konferenci představil trojici nových jablečných počítačů, včetně nového MacBooku Air. Na tom by ve finále nebylo nic zvláštního, každopádně Apple letos udělal naprosto revoluční pokrok – začal totiž používat svůj první jablečný procesor M1 z rodiny Apple Silicon. Oproti předchozí generaci MacBooku Air je ta nová o několik desítek procent výkonnější. Dobrou zprávou je, že cena zůstala naprosto stejná a kromě toho je Air naprosto tichý, jelikož byl kompletně zbaven ventilátoru. Pro jablečného fanatika, který vlastní iPhone, je vlastnictví MacBooku naprostou povinností – a právě Air se momentálně jeví jakožto nejzajímavější volba. Jedná se o nejlevnější model, který je však stále velmi výkonný, stylový a přenosný. Airem tedy rozhodně nikoho neurazíte.