Udělejte si na iPhonech výlet videoherní historií ve hře The Pocket Arcade

Vývojáři ze studia Nosebleed Interactive společně s vydavateli ze společnosti Rogue Games si v průběhu tohoto roku připravili pro uživatele Androidu kolekci retro her s názvem The Arcade. Pozitivně přijatá sbírka hříček nyní míří i na iOS. Pod novým názvem The Pocket Arcade nabídne hráčům přes dvacet rozdílných v minulosti inspirovaných her. Na výběr bude sbírka sportovních her, arkádových závodů i akčních mlátiček. Aplikace simuluje zkušenost zážitku v herně arkádových her, přidává kromě digitálních her i odpočinek v podobě šipek, kulečníku a stolního fotbálku. Studio Nosebleed mělo za sebou v době vydání The Pocket Arcade na Androidu pouze unikátní kombinaci idylické klikačky a bullet hellu Vostock Inc, na hrách v The Pocket Arcade se tak anglická partička mohla konečně kreativně vyřádit.

Trailer ke hře ukazuje v akci dvě drvoštěpské hříčky. Ve Woodman Golf se budete snažit co nejvíce snížit své golfové skóre, ve Woodguy Jr. budete k zemi snižovat vzrostlé stromy. Vývojáři si dali záležet i na zprostředkování toho pravého nostalgického zážitku, kdy hrané hry budou používat vizuální efekt, který navozuje pocit hraní na starých obrazovkách. Každá z her v kolekci navíc běží na pro ni unikátním herním automatu. Pokud tak někdo se slzami v očích vzpomíná na období, kdy chodil do pouťových maringotek házet pětikoruny do herních automatů, The Pocket Arcade je jeho splněným snem. Hru můžete z App Storu stahovat zde.Podmínkou je nicméně samozřejmě předplatné Apple Arcade.