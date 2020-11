Vyzkoušejte si v této mobilní aplikaci, jaké je to přistát s vesmírnou loď Spaceship na Marsu

V poslední době se velice skloňuje název vesmírné lodi Starship. Jde o projekt americké společnosti SpaceX, jehož cílem je dostat člověka nejen Mars. Tato loď je dlouho ve vývoji a již mohli jsme vidět několik testů i prototypů. Na její vzlet k Marsu si ale budeme muset ještě chvíli počkat. Nebo ne? Vývojáři z Laminar Research před nedávnem vložili do App Store aplikaci X-Plane: Starship, ve které bude vaším úkolem odstartovat či přistát právě s touto lodí.

Ač se to tak na první pohled může zdát, těžko můžeme X-Plane: Starship označit za hru. Aplikace se totiž pyšní opravdu realistickou fyzikou, úkony s lodí jsou tedy pro začátečníka téměř nemožným úkolem. Na výběr máte z několika „misí“, jako například vyletět do 15 kilometrové výšky, přesunout raketu o 150 metrů, nebo vzlétnout či přistát na Marsu. U každé mise máte videonávod, jenž by vám měl poradit, jak to udělat a jak fyzika v tomto případě funguje. Nicméně nejedná se opravdu o nic lehkého a je na místě mít pěknou dávku trpělivosti. Vývojáři z Laminar Research mají s obdobnými projekty bohaté zkušenosti. V minulosti například vydali X-Plane 11, který se taktéž pyšní skvělou fyzikou, a obdržel i řadu ocenění. Pokud se tedy chcete aspoň na moment dostat do kůže astronautů, kteří budou jednoho dne pilotovat Starship, stáhněte si X-Plane: Starship z App Store.