Na iPhony zamíří kooperativní hra o ninja bojovnících s magickými schopnostmi

Z velkých platforem se na mobilní zařízení přesouvá další ambiciózně vypadající indie hra. Clan N si bere to nejlepší z léty prověřených arkádových mlátiček a spojuje to s moderními výdobytky akčních žánrů. Pixelartová hra nabídne herní svět inspirovaný dálným východem a příběh o padlém ninjovi Akujim. Ten je vyhoštěn z chrámu bojových umění poté, co objeví nový způsob čerpání síly z nerovnováhy jednotlivých složek světa. Používání nečisté síly ho ale posune blíže k temným silám, které mu zkonzumují jeho „světlo“. Akuji se pak vydává na vražedné výpravy a jeho bývalý klan N se rozhodne ho za každou cenu zastavit.

Role titulního klanu N se ve hře ujmete vy. Během průchodu hrou budete vybírat jednoho ze čtyř hrdinů. Každý z nich disponuje charakteristickou zbraní a hlavně unikátními magickými schopnostmi. Akira so dokáže na pomoc přivolat pulzující blesky, Reina vládne zemi pomocí zničujících otřesů, Daiki roztáčí ničivá tornáda a Tarou se přátelí s nebezpečnými draky. Základem hratelnosti je likvidace rozličných druhů nepřátel. Těm čelíte pomocí řady úhybných manévrů a repertoárů útočných pohybů. Hru tvoří sedm světů a několik desítek menších úrovní. Ty Clan N prokládá souboji s bossy a hlavně množstvím zábavných miniher. Celou hru lze projít samostatně, ale i ve společnosti až třech dalších bojovníků v online kooperativním multiplayeru. Clan N by měl na iOS dorazit ještě do konce letošního roku.