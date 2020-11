Dočkají se nové Macy s M1 podpory externích GPU?

Apple během svého nedávného představení nové generace Macu mini, MacBooku Air a MacBooku Pro zdůrazňoval vedle celkového výkonu nových zařízení i schopnosti jejich integrovaných grafických procesorů. Co už ale společnost zmínit zapomněla, byl konec podpory externích GPU (eGPU), který s novinkami přišel. Podle čerstvých zjištění portálu Mac4Ever by ale absence podpory eGPU mohla být pouze dočasnou záležitostí.

Informace o tom, že by nové Macy nemusely být s eGPU kompatibilní, začaly vyplývat na povrch již před několika týdny. Apple toto své rozhodnutí později sám potvrdil a dokonce ho uvedl i v podpůrné dokumentaci pro vývojáře. Již ale neodůvodnil, co za jeho krokem stojí. Ihned se tak vyrojily spekulace, zdali se v budoucnu nedočkají nějaké formy podpory eGPU i čipy M1, a to alespoň v případě s Applem spřízněných Blackmagic eGPU. Nový test od švýcarského magazínu Mac4Ever však odhalil, že by tyto spekulace vůbec nemusely být daleko od reality. Nové Macy totiž již nyní dokáží přes Thunderbolt 3 připojené eGPU identifikovat, rozeznat i samotné karty uvnitř nich a dokonce se během testu podařilo zprovoznit i Pro Display XDS připojený do nového MacBooku Pro právě přes Blackmagic eGPU.

Úspěšně identifikované eGPU však žádný grafický výkon navíc ani další funkce už zajistit nedokázaly a v případě ostatních eGPU mimo zmíněný Blackmagic se nepodařilo zprovoznit ani do nich připojené monitory. I přesto jsou ale nová zjištění bezesporu důvodem k optimismu. Ačkoli se totiž jedná pouze o menší indikace, samotný fakt, že nové Macy nemají problém s rozeznáním externích PCI-E karet, nabízí uživatelům eGPU do budoucna velmi světlé vyhlídky. Po zavedení podpory externích grafických procesorů v letošní březnové aktualizaci macOS Mojave (s výjimkou karet Nvidia) by tak teoreticky mohl přijít i update macOS Big Sur umožňující to samé i na nových zařízeních. Nebo by v alternativním scénáři mohl Apple funkcionalitu znovu představit s novější řadou svých čipů. Vyloučena není ani jedna možnost a zdá se, že i Apple si nechává dveře otevřené. Otázkou však zůstává, zdali kompatibilitu s eGPU budou zařízení s M1 pro jejich ohromný grafický výkon vůbec potřebovat.