7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (26. 11. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Řadíte se mezi milovníky auta, častokrát sledujete, jak je někdo upravuje/dělá tuning a netrpělivě čekáte například na další video? V takovém případě byste rozhodně neměli přehlédnout hru 2D.Tuner, ve které se na úpravu a vylepšení automobilů podíváte sami. Hra je pochopitelně pouze ve 2D, díky čemuž vývojář slibuje ještě větší zábavu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace Quickgets Geo: geodata widgets dokáže dostat skutečně maximum z dat ze samotné GPS. Tento nástroj vás tak dokáže v okamžiku informovat o aktuální rychlosti, nadmořské výšce, zeměpisných souřadnicích, orientaci vzhledem ke směrovým stranám, počasí a řadě dalších. Program navíc nabízí parádní widget a taktéž je dostupný i na Apple Watch.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Určitě jste se již nesčetněkrát setkali se snímky, ve kterých byl zvýrazněn pouze daný objekt, zatímco zbytek scény byl jemně rozmazán. Přesně tohoto můžete dosáhnout i u vašich fotografií za pomoci aplikace Blur.Depth. Ta nabízí propracované algoritmy, které se o efekt dokáží postarat prakticky v okamžiku.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Templates for Pages – GN vám zpřístupní řadu parádních předpřipravených šablon, které následně můžete použít v rámci aplikace Apple Pages. Všechny tyto šablony jsou navíc k dispozici ve dvou variantách (formát A4 a US Letter) a dokáží vás snadno posunout kupředu.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Máte problémy se vstáváním? V takovém případě by se vám mohla hodit vcelku povedená aplikace Simple Talking Alarm Clock Pro. Tento nástroj vás probudí ještě chvíli před budíkem, kdy budete moci nechat zavřené oči a pouze poslouchat zvuk samotného programu.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

V dnešní době řada lidí zapomíná na pitný režim, který je pro lidské tělo neuvěřitelně důležitý. Pokud tento problém trápí i vás, tak by se vám mohla zalíbit aplikace Water – Reminder and Tracker. Tento nástroj bude monitorovat všechny vypité tekutiny a v případě potřeby vás dokáže upozornit na to, abyste si dali sklenku vody.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pokud se řadíte mezi milovníky akčních titulů, kde se utkáte s hordami nemilosrdných nepřátel, zbystřete. Do akce se totiž dostala velice populární hra Grimvalor, ve které budete čelit samotnému pánu podsvětí. Čeká tak na vás dechberoucí příběh, řada objevování a hodiny zábavy. Jak hra vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)