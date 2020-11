Na iPhony míří Total War Battles: Warhammer. Nabídne strategické bitvy fantasy armád

Série Total War je dobře známá všem hráčům real-time strategií. Úspěšná značka chrlí jeden díl za druhým už dvacet let, a to včetně pár kousků na mobilní zařízení. V roce 2012 vyzkoušela Sega mobilní platfromy vydáním Total War Battles: Shogun. Hra obdržela od hráčů a kritiků velmi pozitivní reakce a tak se série spin-offů dočkala druhého dílu v podobě Total War Battles: Kingdom v roce 2016. Čtyři roky starý projekt fanoušci už tolik neoslavovali. Narozdíl od placeného prvního dílu totiž šlo o hru zdarma, která vydělávala pomocí otravných mikrotransakcí. Svou pověst si mobilní Total War chce spravit dnes oznámeným dalším dílem, který relativně věrné historické zasazení vymění za temný fantasy svět.

Total War Battles: Warhammer vyvíjí studio NetEase ve spolupráci s vlastníky značky z Games Workshop. Hra má nabídnout velice detailní bitvy s tisícovkami jednotek. Kromě rozdávání rozkazů přímo na bojišti se budete muset věnovat i makro strategii. Ta by měla přinést vyjednávání mezi jednotlivými válčícími frakcemi a možná i mezi ostatními hráči. Multiplayerový rozměr totiž vývojáři na oficiálních stránkách pouze letmo zmiňují, dále se k němu ale nikde nevyjadřují. Hra bude pokračovat v tradici nastolené předchozím dílem – bude tedy zdarma s přítomností mikrotransakcí. Pokud si chcete Total War Battles: Warhammer vyzkoušet co nejdřív, můžete se předregistrovat do uzavřené bety, která by měla odstartovat ještě do konce letošního roku.