Na iPhony zamíří nová hra ze série Tomb Raider. Fanoušci jsou z ní zklamaní

Slavná herní série Tomb Raider oslaví příští rok dvacet pět let své existence. Když tedy mělo včera přijít na oznámení nového projektu s Larou Croft, spousta fanoušků čekala oznámení nové „velké“ hry na konzole a počítače. Square Enix však nakonec neoznámili nic takového. Na rok 2021 se chystá vydání mobilního Tomb Raider Reloaded, na který vydavatel zatím láká pouze prostřednictvím minutového teaseru. Ten nám moc o hře neřekne, jediným vodítkem, které nám vydavatelé poskytly, je to, že půjde o „arkádovou“ hru. Neznáme tedy zatím ani žánrové zařazení, natož jak bude nový díl propojen se zbytkem herní série.

Nevypadá to totiž na to, že by Tomb Raider Reloaded navazoval na realisticky ukotvenou sérii z konzolí. Video ukazuje Laru Croft ve společnosti řady nepřátel, řada z nichž má nadpřirozený charakter. Střílet ve hře určitě budeme, a vypadá to, že za oběti nám budou hlavně padat různé potvůrky, pavouky počínaje a dinosaury konče. Video se na Youtube setkalo s negativní odezvou od fanoušků, kteří místo mobilní hříčky čekali spíše větší projekt. My se ale nemůžeme k unáhleným kritickým reakcím přidat, protože stále nevíme, jak bude hra ve finální podobě vypadat. Zatím na ní pracují studia Emerald City Games a Square Enix London. Tomb Radier Reloaded vyjde v roce 2021 a bude zcela zdarma.