Pokud patříte mezi jablečné fanatiky, tak s největší pravděpodobností používáte pro brouzdání na internetu nativní prohlížeč Safari. Tento prohlížeč je k dispozici jak v rámci macOS, tak i v iOS a iPadOS. Apple se v něm snaží klást co největší důraz na bezpečí a ochranu soukromí uživatele, což se mu rozhodně daří. V poslední velké aktualizaci Safari jsme se dočkali přidání speciálního nástroje, který se stará o to, aby webové stránky nemohly kontaktovat trackery a umožnit tak vytvoření profilu vaší identity. Kromě toho pak můžete využít možností pro deaktivaci zobrazování reklam. Některé stránky jsou ale nastaveny tak, že vás k určitému obsahu v případě aktivního blokátoru reklam nepustí. Naštěstí ale existuje možnost, jak stránku bez blokátorů zobrazit, a to bez nutnosti kompletního vypnutí.

Jak na Macu v Safari otevřít stránku bez aktivních blokátorů reklam

V případě, že máte na vašem macOS zařízení v Safari aktivní blokátor reklam a ocitli jste se na stránce, která vám kvůli tomu odmítá zobrazit obsah, tak máte dvě možnosti – buď blokátor vypnete, anebo ze stránky odejdete a zapomenete na ni. Pro rychlou deaktivaci blokátoru jen na určité stránce pokračujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se samozřejmě do Safari na Macu přesunuli.

na Macu přesunuli. Poté si stránku, která obsah nenačítá, najděte a otevřete.

Nyní počkejte, až dojde ke kompletnímu načtení.

Jakmile se stránka načte, tak v pravé části adresního řádku podržte kurzor na ikoně šipky v kolečku.

na Po chvilce se zobrazí menu, ve kterém klepněte na možnost Načíst znovu bez blokátoru obsahu.

Stránka se poté načte bez aktivního blokátoru obsahu, takže si obsah budete schopni zobrazit.

Využívání blokátorů obsahu a reklam je samozřejmě pro uživatelé velmi pohodlné. Nikde se nezobrazuje žádná reklama a vy tak můžete obsah sledovat bez rušivých elementů. Berte však v potaz, že většina webových stránek a portálů využívá reklamy k zaplacení hostingu, popřípadě k určité formě výdělku. Naprosto stejně funguje například i Letem světem Applem – nabízíme vám obsah zdarma, za který nám zaplatíte právě zobrazením reklam. Pokud si reklamy na webových stránkách nezobrazíte, tak autory žádným způsobem nepodpoříte – rozhodně tedy na to myslete.