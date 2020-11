5 skvělých her pro iPhone, které se grafikou blíží herním konzolím

Dnešní mobilní telefony už dávno neslouží jen k volání a psaní SMS zpráv. Mnoho z nás si na chytrých telefonech a tabletech také zkracuje dlouhou chvíli, a to hraním her. Někteří jedinci mají rádi jednoduché hříčky, které lze ovládat jedním prstem, jiní uživatelé pak zase upřednostňují pořádné akční hry, ve kterých je důležitý pohyb každého jednoho prstu. Současné iPhony a iPady jsou už tak moc výkonné, že na nich bez problémů spustíte prakticky jakkoliv náročnou hru. Mnoho takových mobilních her se svou grafickou stránkou podobá těm konzolovým. Pokud si chcete hry s opravdu skvělou grafickou stránkou zahrát i vy, tak se vám bude líbit tento článek, ve kterém se na 5 nejlepších z nich podíváme.

Call of Duty Mobile

Asi každý z nás už si alespoň jednou nějaký díl legendární herní série Call of Duty vyzkoušel. Mezi jeden z nejoblíbenějších dílů patří Call of Duty 2, popřípadě série Modern Warfare. Kromě pořádné akce jste se v rámci Call of Duty mohli setkat také s perfektním příběhem, u kterého často nezůstalo jedno oko suché, a také s velmi kvalitním multiplayerem. Call of Duty Mobile sice není k dispozici, jak už název napovídá, na konzole a PC, každopádně váš nadchne svou grafickou stránkou. Jedná se o skvělou 3D herní pecku, ve které najdete hned několik různých multiplayerových módů. V rámci těchto módů nechybí ani velmi populární battle royale, kdy na mapu seskočí najednou 100 hráčů a hraje se stylem všichni proti všem (popřípadě duo či squad). Úspěchu CoD Mobile pak nahrálo i to, že Apple z App Storu odstranil Fortnite. Hledáte-li tedy multiplayerovou střílečku na iPhone, je Call of Duty Mobile nejlepší volbou.

Real Racing 3

Strávili jste vaše dětství hraním Need for Speed: Underground a starších? Pokud ano, tak se vám určitě bude líbit Real Racing 3. Tato hra je k dispozici již po dobu několika let, každopádně současní vývojáři, EA Games a herní studio Firemonkey, neustále do hry přidávají nový obsah, včetně aut, tratí, apod. Real Racing 3 nabízí jednu z nejlepších, ne-li nejlepší herní grafiku, tedy co se týče závodního žánru. Dobrou zprávou je, že v této hře najdete všechna auta, která znáte a možná i neznáte z reálného světa. Rozhodně se tedy nemusíte bát nějakých napodobenin – vše je tak, jak má být. Při hraní si můžete zapnout asistenty, aby vám pomáhali s řízením, popřípadě můžete vše kompletně deaktivovat a přijmout výzvu. Tak stejně se v rámci Real Racing 3 ocitnete na reálných tratích, opět tedy nebudete závodit jen tak někde. Hra je sice zdarma, avšak berte na vědomí, že nabízí opravdu mnoho mikrotransakcí, kterým bohužel neodoláte. Auta se totiž například postupně opotřebovávají a vy je musíte opravit a čekat – a kdo by také čekat chtěl. Zaplatit si tedy prostřednictvím mikrotransakcí můžete například okamžitý servis a mnoho dalšího.

Oceanhorn 2

Je to rok a pár týdnů nazpátek, co Apple po boku  TV+ představil také  Arcade. Pokud o této službě nemáte moc nastudováno, tak se jedná o herní službu od jablečné společnosti, kterou si každý měsíc musíte předplatit. Pokud se pro předplacení rozhodnete, tak získáte bezplatný přístup k desítkám různých her. Ze začátku bylo  Arcade vcelku kritizováno, jelikož nenabízelo mnoho zajímavých her. Po roku provozu se však portfolio dostupných her zvětšilo a nutno podotknout, že v současné situaci už v rámci  Arcade najdete opravdu kvalitní tituly. Jedním z nich je například Oceanhorn 2. Jedná se o klasické RPG, které si zamiluje doopravdy každý. Nabízí otevřený svět, podporu nespočtu různých postav, unikátní herní mechaniky a také například velmi zábavný příběh, který vás bude nutit neustále pokračovat v hraní. Tuto hru si mimo jiné zamilují také hráči hry Legend of Zelda, u které se Oceanhorn 2 v mnohém inspiroval. Tato hra je tedy k dispozici zdarma, bez reklam a bez nákupů v aplikaci. Oceanhorn 2 můžete hrát jak na iPhonu, tak na iPadu, Macu či Apple TV – veškerý postup se synchronizuje přes Game Center.

Genshin Impact

Další horu, kterou ocení především milovníci RPG, je Genshin Impact. Tato hra je k dispozici prakticky na všech platformách, na které si vzpomenete – tedy na iPhonu, iPadu, Macu, PlayStationu, Xboxu, PC či na Androidu. Jedná se o free-to-play hru, ve které se nachází také mikrotransakce. Nutno podotknout, že je tato hra hrou čínskou, což můžete poznat především na samotné grafice a na vzhledu charakterů. Tato hra vypadá opravdu skvěle na všech zmíněných platformách, každopádně berte v potaz, že ne všechny platformy podporují synchronizaci. Grafika je tedy ve stylu anime a kromě toho se můžete těšit na perfektní zvukové zpracování. Genshin Impact je jednou z těch her, která dokáže dát iPhonu i iPadu co proto – novější jablečná zařízení s hrou na maximální nastavení nebudou mít problém, starší už ale rozhodně ano. Genshin Impact nabízí obrovský otevřený svět, hrát pak můžete za muže či ženu. Tak stejně si pak můžete postupem času vybrat několik elementů, díky kterým bude vaše postava silnější.

XCOM 2 Collection

Původní XCOM 2 vyšel již před čtyřmi lety, tedy v roce 2016. Momentálně je však čerstvě tato hra k dispozici i na iPhone a iPad. V rámci XCOM 2 máte na starost armádu, kterou musíte správně ovládat tak, abyste mohli čelit všemožným útokům mimozemšťanů. Tato hra je kromě iPhonu a iPadu k dispozici také na Xbox a PlayStation. Nutno však podotknout, že se taktické hry, včetně XCOM 2, hrají na dotykové obrazovce o něco lépe – rozhodně doporučujeme vyzkoušet, abyste sami mohli zjistit, co vám více vyhovuje. Ideální je samozřejmě hraní na iPadu, který má větší obrazovku a jednodušeji se ovládá. Mimo jiné nabízí XCOM 2 relativně zajímavý příběh, který by vás mohl bavit. V určitých částech hry si doopravdy sáhnete na své dno, abyste určitou úrovní prošli, o to lepší ale celá hra je. V současné době je k dispozici nespočet her, které máte „projeté“ za pár hodin, což rozhodně není případem XCOM 2. Tato hra vás vyjde na 649 korun mimo slevu, ve finále ale získáte perfektní hru kompletně bez mikrotransakcí a reklam, což se vyplatí. Často totiž hráči u bezplatné hry nechají více peněz za mikrotransakce, než kdyby za hru zaplatili jednou.