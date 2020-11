4 filmy na iTunes, které tento víkend seženete levněji (21. – 22. 11. 2020)

Víkend je konečně tady. Pokud se nechystáte ho strávit na výletě do přírody, sportem nebo třeba generálním úklidem, můžete zkusit sledování nějakého zajímavého filmu. V dnešním článku vám opět přinášíme výběr snímků, které nyní na iTunes seženete levněji.

Bodyguard

And I will always love you… Kevin Costner a Whitney Houston rozehrávají v nestárnoucím romantickém dramatu Bodyguard z devadesátých let strhující příběh o bezbranné zpěvačce a jejím neohroženém bodyguardovi. Osobní strážce a ochránce slavné zpěvačky má kromě jiného jednu pevnou zásadu – nikdy se nezamilovat do své klientky. Srdci se ale někdy poručit nedá…

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Crazy Stupid Love

Ve filmu Bláznivá, zatracená láska uvidíme Steva Carella v roli čtyřicátníka Cala Weavera, který zdánlivě žije svůj vysněný život. Ten se mu ale záhy otočí o 180 stupňů po zjištění, že ho jeho žena Emily (Juliann Moore) podvádí a chce se s ním rozvést. Calovi se ve světě nezadaných zpočátku nedaří, záhy ale pozná třicátníka Jacoba (Ryan Gosling), který se ho ujme.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština

Polární expres

Nastává Štědrý večer. Celé město šlo spát, jeden chlapec ale nastupuje do tajemného čekajícího vlaku – Polárního expresu. Dorazí na Severní pól, kde mu Santa Claus nabídne, ať si vybere libovolnou hračku. Chlapci stačí jen zdánlivě obyčejná rolnička od jednoho ze Santových sobů, když ale dorazí domů, zjišťuje, že rolnička vlastně vůbec není obyčejná.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Great Gatsby

Ve filmové adaptaci románu Velký Gatsby uvidíme Leonarda DiCapria v hlavní roli příběhu o Nicku Carrawayovi, který se počátkem 20. let minulého století vydal do New Yorku, aby našel svou vlastní verzi amerického snu. Nick se usadí nedaleko domu záhadného a časté večírky pořádajícího Jaye Gatsbyho, a postupně se stává součástí světa mimořádně bohatých lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání.