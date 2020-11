V nové hře na iOS pomáháte postavit mosty hrdinům z The Walking Dead

Série Bridge Constructor vychází skoro už deset let. Za tu dobu se objevilo množství dílů, ve kterém hráči dokola opakují jednoduchý, ale atraktivní herní úkol. Pomocí omezeného rozpočtu staví z různých dílů mosty, které musejí vydržet nápor projíždějících vozidel. Série postavená na správné simulaci fyziky nabízí zábavu i při neúspěchu. Přesně vyrenderovaná neštěstí vám pomůžou se neustále zlepšovat v kariéře návrháře mostů. Behem let už Bridge Constructor okořenil sérii her propojením se známým Portalem. Bridge Constructor: Portal umožnil hráčům v roce 2017 stavět mosty, které procházely skrze prostorové zkratky. 19. listopadu vyšel na iOS další díl, který se tentokrát spojuje se známou komiksovou a televizní značkou Živí mrtví.

Společně s příchodem mrtváků mění Bridge Constrcutor i přístup k hratelnosti. Ve hře nestačí už pouhá stavba bezpečného mostu pro projíždějící vozidla, tentokrát budou mosty sloužit jako únikové cesty pro přeživší a jako nástroj boje s hordami zombie. Hra vám dovolí stavět komplexní pasti a rozdávat pokyny postavám známých z předlohy. Z úrovní se stávají interaktivní taktické hádanky, ve kterých se budete muset spolehnout na rychlé uvažování a schopnosti improvizace. Zahrát si budete moci za Eugena, Daryla, Michonne a řadu úplných nováčků. Koncept zní jako příjemná změna od osvědčené hratelnosti minulých dílů. Bridge Constructor: Walking Dead je v App Storu dostupný již nyní.