S aplikací CrossOver můžete na Macu s M1 spustit x86 aplikace a hry z Windows

Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak vám zajisté neuniklo představení zbrusu nového čipu M1, který je první z rodiny Apple Silicon. Tento čip je v současné době osazen v nejnovějším MacBooku Air, 13″ MacBooku Pro a v Macu mini. O tom, že by měl Apple uskutečnit přechod na vlastní ARM procesory, se šuškalo již po dobu několika let. Letos v červnu pak kalifornský gigant přechod oznámil a my jsme se oficiálně dočkali. Nutno však podotknout, že přechod na vlastní ARM procesory není jen tak. Využívá se totiž jiná architektura, na které klasicky nemohou fungovat aplikace z architektury x86, tedy aplikace běžící na procesorech Intel.

Apple už jeden podobný přechod za sebou má – konkrétně před více než 15 lety přešel z procesorů PowerPC na Intel, kde byl problém naprosto stejný. Vývojáře aplikací ale jablečná společnost nenechala na holičkách, jelikož vyvinula binární překladač s názvem Rosetta. S pomocí něj bylo možné automaticky přeložit kód z procesorů PowerPC na procesory Intel, takže spuštění starších aplikací nebyl žádný problém. Stejně se rozhodl Apple pomoci i při přechodu z Intelu na Apple Silicon a představil tak překladač Rosetta 2, který podle posledních informací funguje velice spolehlivě. Zajímavý je poté fakt, že se na internetu objevilo video, ve kterém došlo ke spuštění hry Team Fortress 2 na MacBooku Air s procesorem M1. Nutno podotknout, že klasicky si tuto hru v macOS nezahrajete.

Za tento „úspěch“ může speciální software CrossOver, který je založen na projektu Wine. CrossOver dokáže spustit aplikace z Windowsu v macOS, a to překladem API z Windows do jejich ekvivalentů na Macu. Za zmíněným softwarem stojí vývojáři z Codeweavers, kterým se podařilo jeho poslední verzi spustit na nejnovějším MacBooku Air s procesorem M1, a to prostřednictvím zmíněného binárního překladače Rosetta 2. Pozoruhodný je fakt, že se tohle podařilo právě na nejlevnějším MacBooku Air, který má deaktivované jedno jádro GPU, a u kterého dochází k určitému snižování výkonu v závislosti na vyšších teplotách – nejnovější Air totiž nedisponuje ventilátorem, ale pouze pasivním chladičem.

MacBook Air M1 (2020):

Ve výše zmíněném případě, tedy při spuštění Team Fortress 2, dochází při využití softwaru CrossOver k velmi složitým překladům. Prvně je nutné podotknout, že je Team Fortress 2 k dispozici pouze jakožto 32-bitová aplikace. Od macOS 10.15 Catalina však Apple přestal 32-bitové aplikace podporovat, takže prvně dochází pomocí projektu CrossOver k emulaci ze 32-bitové verze na 64-bitovou. Nakonec pak ještě prostřednictvím Rosetta 2 dochází k dalšímu překladu, a to na architekturu, kterou využívá Apple Silicon. Všechny tyto procesy jsou vcelku náročné, a proto je velmi pozoruhodné, že na videu běží Team Fortress 2 relativně dobře, byť s určitými záseky a pády FPS – opět ale opakujeme, že hra byla spuštěna na základním MacBooku Air. Údajně byli vývojáři stejným způsobem schopni spustit také Quicken, Among Us či The Witcher 3.