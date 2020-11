Recenze VideProc: Ideální společník pro profíky i amatéry [+ halloweenské dárky]

Jistě znáte ten pocit, když věnujete hodiny a hodiny svého času tvorbě dokonalého videa, které je perfektně zvládnuté jak po technické, tak obsahové stránce. Zatímco druhý zmíněný aspekt spočívá pouze a jen ve vašich rukou, v případě technické stránky se v dnešní době dají dělat divy. Problém nicméně spočívá v tom, že řada softwaru nabízí pouze drahé a mnohdy zbytečně překomplikované licence, což vám můj jako amatérským tvůrcům pořádně zkazit uživatelský zážitek. Naštěstí se však dá najít řada kvalitních alternativ, které přímo splňují požadavky a sednou nejen začátečníkům ve střihu videa, ale také ostříleným profesionálům, které již omrzely zavedené programy a hledají nějakou povedenou konkurenci. Jednou z nich je i šikovný software VideoProc od vývojářů z firmy Digiarty, který rozhodně stojí za vyzkoušení.

Co všechno VideoProc umí?

Ačkoliv by se dalo argumentovat tím, že řada známých programů obsahuje veškeré funkce potřebné k vytvoření kvalitního videa, nenechte se zmást. Na rozdíl od nich totiž VideoProc přichází s celou řadou nadstandardních kvalit, o nichž byste si mohli nechat jenom zdát, pokud by se vám zrovna z peněženky nechtělo vysypat několik tisíc korun. Krása softwaru od vývojářů Digiarty totiž spočívá zejména v jednoduchosti a jakési multifunkční univerzálnosti. Chcete si sestříhat 8K video a nahrát ho na některou z oblíbených platforem? Nebo máte snad v plánu upravit stávající obsah a vytvořit nějakou povedenou kompilaci? Ani s jednou možností nebudete mít v případě VideoProc problém. Kromě vysokého rozlišení totiž obsahuje i pár vychytávek.

Kromě možnosti vyjmout části videa, vkládat jiné a nebo jednotlivé snímky „zremixovat“ dle vaší libosti totiž software nabízí i rovnou několik podporovaných kodeků, včetně MKV, MP4 a AVI, a rychlou konverzi z audio do video formátů. Nechybí ani pokročilý kodek HVEC, který se pyšní svou rychlostí, efektivitou a nadčasovou kvalitou. Potěší také možnost digitalizovat jakékoliv DVD a převést ho do takového rozlišení a poměru stran, aby multimediální obsah dokonale odpovídal rozměrům smartphonu, tabletu nebo notebooku. Třešničkou na dortu je pak zabudovaný rekordér a nahrávání obrazovky i webkamery, což ulehčí celkovou práci s videem a zrychlí celý proces. Díky akceleraci hardwaru navíc VideoProc využijete i na mnohem slabším hardwaru a nebudete se muset bát, že editování videa potrvá věky, a to i v případě obávaného 4K rozlišení.

Intuitivnost a minimalistické pojetí nadevše

Pokud se vám z výčtu funkcí protáčí oči a pomalu si začíná říkat, jak se se všemi jednotlivými aspekty naučíte, nemáte se čeho bát. Kromě líbivého a minimalistického designu totiž VideoProc nabízí neuvěřitelně intuitivní ovládání, které si nezadá s mnohem dražším softwarem, a zároveň vám umožní si přizpůsobit program natolik, že i rozeným odpůrcům překombinovaného uživatelského rozhraní celkový koncept sedne. Potěší také možnost stáhnout si již existující videa, například z YouTube, a jen je jednoduše pár kliky přetáhnout do hlavního okna. Pak bude jen na vás, jak si jednotlivé sekvence upravíte a nebo zda se rozhodnete z videa udělat například GIF.

Stejně tak nechybí možnost využít právě zabudovaného rekordéru, díky němuž si můžete nahrát vlastní plochu a nahrávku obohatit například o poznámky, vysvětlivky a další prvky. To se hodí zejména v případě, kdy potřebujete svému kolegovi něco „na dálku“ vysvětlit, aniž byste byli nuceni zapínat videohovor a sdílet svou obrazovku. V případě VideoProc si zkrátka záznam upravíte podle svého gusta a rozešlete ho kamarádům či kolegům. A pakliže si potrpíte na formality, můžete si nechat do záznamu zabudovat i vodoznak, který definitivně potvrdí vaše právoplatné vlastnictví. Funkcí by se dala najít ještě řada, nicméně vězte, že vás na všechny program sám včas upozorní a bloudit rozhodně nebudete.

Jednoduchý software, velké ambice

V dnešní době je trh s programy umožňujícími stříhat videa poněkud saturovaný a je pochopitelné, že tento aspekt může zejména pro nováčky sloužit jako dost odrazující faktor. Řada z konkurenčních platforem je navíc zbytečně překombinovaná, profesionálně laděné a nepříliš intuitivní, což celkovou vstupní laťku posune ještě o pár příček výš. V případě VideoProc však všechny tyto neduhy mizí a uživatelé se dočkají čistého, minimalistického prostředí, které sedne jak amatérům, tak profesionálům a zároveň se pochlubí nízkou cenovkou a vstřícnou podporou. Pakliže se tedy poohlížíte po nějaké pořádné alternativě ke stávajícím programům a nechce se vám ihned vytahovat kreditku a platit nemalou částku, rozhodně doporučujeme dát VideoProc šanci. Za hubičku dostanete nástroj, díky němuž ovládnete umění střihu a budete moci využít desítky dalších funkcí, v jejichž případě byste si museli stahovat další software navíc.

Získejte software zdarma!

Momentálně navíc probíhá speciální Black Friday akce, díky níž si můžete VideProc pořídit o poznání levněji a využít nabídky, která se jen tak neodmítá. Exkluzivně tak nabízíme možnost pro naše čtenáře pořídit tento kvalitní software již za 29.95 dolarů, tedy s 60% slevou. Pokud tedy hledáte efektivní, spolehlivý a intuitivní program, jedná se o vynikající volbu, která na trhu nemá nemá konkurenci. Třešničkou na dortu je pak možnost vyhrát speciální halloweenské dárky, jako je například stojan na kameru DJI OM 4 v hodnotě 150 dolarů, Amazon eGift Card v hodnotě 50 dolarů nebo roční licenci na VideoProc v hodnotě 60 dolarů.