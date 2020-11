Macy s Apple Silicon jsou velkolepým završením vize Steva Jobse

Přechod Applu z Intelu na vlastní čip Apple M1 je velkým krokem. Možná největším za poslední roky. Společnost v příštích dvou letech kompletně přejde na vlastní čipovou sadu a první výsledky ukazují, že M1 má nad Intelem v mnoha věcech navrch. Počkejme si ale až na vlastní používání. V rozhovoru s Om Malikem diskutovali šéf softwarového inženýrství Craig Federighi, marketingový šéf Greg Joswiak a šéf výroby čipů Johny Srouji. Hlavním tématem byla motivace, která Apple vedla k vytvoření vlastního čipu.

Joswiak vysvětlil, že Apple Silicon je završením vize Steva Jobse o jednotnosti Macu: „Steve říkal, že musíme pracovat na celém „widgetu“ pro všechny naše produkty. Od iPhone přes iPady až po Apple Watch. Mac byl posledním dílem skládačky.“ Pokud jde o technické specifikace, slovo si vzal Johny Srouji, jenž řekl, že výkon není jen „o MHz či GHz“. Jde prý o to, co ze samotného čipu zákazníci mají, a dodal, že technické specifikace, čili čísla na papíře, nevypovídají v podstatě o ničem, pokud jde o dokonale vhodný produkt, se kterým si náležitě poradí software. Federighi souhlasil a svého kolegu doplnil o příklad: „Specifikace, které se v tomto odvětví objevují, přestaly být již dávno relevantním ukazatelem výkonu na úrovni skutečných úkolů. Profesionály v oboru videa například zajímá, kolik 4K nebo 8K videa jsou schopni v současné době upravovat. Na tuto otázku vám technické specifikace odpověď nedají.“

„Věřím, že nový čip M1 je jedinečný a nejlepší. Vyvíjíme vlastní čip, který je perfektně vhodný pro konkrétní produkt a pro to, jak jej software využije. Když navrhujeme čipy, které by se měly v zařízení ukázat až za tři čtyři roky, sedíme s Craigem v jedné místnosti a definujeme si, co chceme zákazníkům dodat,“ řekl Srouji, který poté doplnil, že stejně jako není důležitá frekvence čipu v iPhonu, tak tomu tak bude časem i u Macu. V horizontu několika let bude dle něj spíše důležitější, kolik práce udělá zařízení na jedno nabití. V závěru rozhovoru Federighi ujistil ty, k jejichž práci nejsou Macy Apple Silicon ještě vhodné, že jejich den přijde. Zaujaly vás nové jablečné čipy Apple M1?