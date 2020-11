Toto jsou nejlepší hudebníci, skladby a alba roku 2020 pode Applu

V loňském roce Apple překvapil celý svět nečekaným vyhlášením nejlepších hudebníků, skladeb a alb daného roku v rámci vlastní “soutěže” Apple Music Awards. Na tu navázal dnes vyhlášením jejího druhého ročníku a to z dat, která sbíral po celý letošní rok. Kdo si tedy od Applu ceny za své letošní počiny odnesl?

Stejně jako v loňském roce ocenil Apple i letos umělce a jejich díla v celkem pěti kategoriích – konkrétně hudebník roku, objev roku, skladatel nebo chcete-li textař roku, píseň roku a album roku. Cenu pro nejlepšího hudebníka roku si odnesl americký rapper Lil Baby, objev roku opanovala mladá americká rapperka a zpěvačka Megan Thee Stallion, cenu pro textaře roku si odnesla Taylor Swift za její letošní album Folklore, písní roku je The Box od Roddyho Ricche a albem roku pak Please Excuse Me for Being Antisocial od stejného umělce.

Oznámení vítězů Apple Music Awards, které vybírá jak odborná porota, tak posluchačská základna na Apple Music svou oblibou daných písní, sice proběhlo kvůli pandemii koronaviru velmi komorně skrze tiskovou zprávu, avšak zcela odbít tuto událost Apple v žádném případě nechce. Od pondělí 14. prosince do pátku 19. prosince by totiž měl kalifornský gigant pořádat speciální hudební týden plný rozhovorů, živých vystoupení a dalších podobných akcí, který by měl streamovat v aplikací Apple Music a Apple TV. Více informací se nicméně dozvíme zřejmě až těsně před jeho startem.