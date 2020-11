Pokémon Go se dočká obřího updatu se spoustou nového obsahu

Pokémon Go není mrtvé, právě naopak. V listopadu úspěšná mobilní hra oznámila, že tento rok zažila finančně nejúspěšnější období za celou svou historii. Obrovské množství šťastně utrácejícíh hráčů si chce jistě uchovat i nadále, do hry tak vývojáři z Niantic připravují přidat zatím největší update v jejích dějinách, nazvaný Go Beyond.

Nová aktualizace má být dostupná pro hráče po celém světě už 30. listopadu a přinese do hry řadu vylepšení. Tím největším je posun maximální úrovně hráčů na level padesát. Navýšení o deset nových úrovní umožní plně vylevelovaným hráčům dosahovat nových cílů. Niantic navíc mění pravidla pro získání vysokých úrovní. Kromě dostatečného množství zkušeností budou hráči muset splnit i specifické úkoly, například pochytat určený minimální počet Pokémonů během jednoho dne. Pro ty, co už jsou na nynějším nejvyšším možném čtyřicátem levelu si hra připravila překvapení v podobě speciální čepice s podobiznou Gyaradose.

Další změnou si projde samotné herní rostředí. To začne přesně kopírovat jednotlivá roční období. Trenéři tak budou moci chytit rozdílné Pokémony v závisloti na tom, zda-li je jaro, léto, podzim nebo zima. Nově bude možné chytat i řadu nových příšerek z regionu Kalos (šestá generace – hry Pokémon X a Y), do hry jich na konci měsíce přijde šestnáct, hráči ve Francii navíc dostanou možnost exkluzivně získat Klefkiho. Jako oslavu velkého updatu si nyní můžete ve hře užívat speciální event 12 Days of Friendship. Ten umožňuje jednodušší navyšování úrovní vašich přátelstvích. Dodatečné zkušenosti hra rozdává za výměnu Pokémonů, dávání dárků a další libůstky. Událost končí společně s vydáním updatu Beyond 30. listopadu.