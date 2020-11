Na nových Macích s čipy M1 nelze vypnout správu kondice baterie

Apple s letošní verzí macOS Catalina 10.15.5 uvedl do systému novou funkci správy kondice baterie. Ta má za úkol různými způsoby zajistit co nejdelší fyzickou životnost baterie daného zařízení. Spolu s tím ale může záměrně krátit dobu, po kterou vydrží zařízení nabité, a tak někteří uživatelé preferují mít tuto funkci vypnutou. Nové Macy s M1 její vypnutí už ale nenabízí.

Správa kondice baterie monitoruje historii teploty baterie a její nabíjecí cykly. Na základě těchto měření pak může za účelem zpomalení chemického stárnutí baterie omezovat její maximální kapacitu a tedy i dobu, po kterou zůstane zařízení nabité. A ačkoli Apple vypínání této funkce vzhledem k jejímu dlouhodobě pozitivnímu vlivu na životnost baterie nedoporučuje, ještě předchozí generace jeho zařízení s macOS vypnutí umožňovala. S tím je ale u nového MacBooku Air, MacBooku Pro a Macu mini konec. V nastavení těchto zařízení zaškrtávací tlačítko umožňující vypnout správu kondice baterie již nenaleznete.

V tuto chvíli je možné pouze spekulovat, co za tímto krokem Applu stojí. Obecně se však dá předpokládat, že by absence možnosti vypnutí této funkce uživatelům nijak zásadně uškodit neměla – stejně jako se totiž nové Macy s M1 chlubí přelomovým výkonem, jejich zásadní předností by mělo být i efektivní využívání baterie a tím pádem i její vysoká výdrž. Majitelé starších verzí Maců s procesory od Intelu se každopádně alespoň zatím ničeho obávat nemusí – v případě potřeby si nadále mohou v Předvolbách systému v sekci Úspora energie jednoduše správu kondice baterie vypnout.