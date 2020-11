Jak využít Klepnutí na zadní stranu v iOS 14 na maximum

Od té doby, co Apple vydal vůbec první verzi iOS 14, uběhl již téměř půlrok. Konkrétně k představení a vydání první vývojářské beta verze došlo v rámci vývojářské konference WWDC20, která probíhala letos v červnu. Kromě iOS 14 pak kalifornský gigant představil také iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 a tvOS 14. V současné době už jsou všechny tyto systémy k dispozici pro širokou veřejnost. Od doby vydání těchto operačních systémů vás na našem magazínu zásobujeme články, díky kterým je můžete využít na sto možných procent.

S příchodem iOS 14, potažmo také iPadOS 14, přišlo mnoho různých změn, a to jak na poli designu, tak na poli funkcí. Hned po prvním spuštění iOS 14 si můžete všimnout přepracovaných widgetů, které jsou modernější, čistší a můžete si je přidat na plochu, mezi ikony aplikací. Mimo to lze pak zmínit také kontroverzní Knihovnu aplikací, které mnozí uživatelé nemohou přijít na chuť. Určitých změn jsme se dočkali také v „útrobách“ samotného systému, tedy v určitých sekcích nastavení, ke kterým se musíte proklikat. Jedna taková funkce se objevila ve Zpřístupnění – konkrétně si nově můžete aktivovat funkci Klepnutí na zadní stranu.

Aktivace Klepnutí na zadní stranu

Jestliže jste o této funkci prozatím neslyšeli, tak rozhodně nejste jediní. Jak už jsem zmínil výše, tak Klepnutí na zadní stranu je funkcí, která je schovaná hluboko v nastavení. Pokud se pro aktivaci této funkce rozhodnete, tak si můžete nastavit různé akce, ke kterým dojde poté, co prstem dvakrát, anebo třikrát, poklepete na zadní stranu vašeho zařízení. Zmíněnou funkci si můžete jednoduše aktivovat tak, že na vašem iPhonu otevřete nativní aplikaci Nastavení, kde sjeďte níže a rozklikněte sekci Zpřístupnění. Jakmile tak učiníte, tak vyhledejte kolonku Dotyk, kterou otevřete. Nyní sjeďte úplně dolů, kde se nachází kolonka Klepnutí na zadní stranu. Pak už si jen zvolte, zdali chcete nastavit akci po Poklepání (dvojí klepnutí), anebo po Trojím klepnutí. Nakonec si stačí vybrat požadovanou akci.

K dispozici je hned několik všemožných akcí

Co se samotných akcí týče, tak si můžete vybrat z relativně dlouhého seznamu, který by měl prakticky každému dostačovat. Veškeré akce jsou rozdělené do celkově čtyř kategorií – Systém, Zpřístupnění, Gesta posouvání a Zkratky. V kategorii Systém nechybí například akce pro otevření ovládacího centra, přepínače aplikací, Siri či Spotlightu. Nechybí pak ani možnost pro úpravu hlasitosti či vytvoření snímku obrazovky a další. V rámci kategorie Zpřístupnění pak najdete například akce pro aktivaci inverze či zvětšení, anebo pro otevření lupy, společně s dalšími funkcemi zpřístupnění. V rámci Gesta posouvání pak najdete dvě akce pro posun dolů a posun nahoru, v poslední kategorii Zkratky si poté můžete vybrat jednu z vašich zkratek, která se má po poklepání či trojím klepnutí spustit.

Pokud se někdo z vás rozhodne pro aktivaci této funkce, tak je velmi pravděpodobné, že si nastavíte nějaké jednoduché akce – například vytvoření snímku obrazovky a k tomu ztlumení hlasitosti. Osobně mi však přijde ideální mimo jiné využít také možnost pro spuštění vlastních zkratek. Pokud nevíte, jak se takové zkratky tvoří, tak se nejedná o nic složitého – stačí přejít do aplikace Zkratky, která byla přidána do systému v rámci iOS 13, a poté zkratku vytvořit. Pro vytvoření zkratky potřebujete minimální znalosti programování – kód samozřejmě psát nebudete. Veškeré zkratky tvoříte skládáním bloků a vytvořit si můžete opravdu cokoliv – například zkratku pro aktivaci herního režimu, anebo třeba pro vytvoření nějakého jiného sledu akcí.

Závěr

Prozatím se tato funkce může zdát naprosto perfektní, každopádně je tady ale jeden háček. Po prvotní aktivaci této funkce dochází k tomu, že se určité akce kvůli špatnému rozpoznání poklepání spouští tehdy, kdy nechcete – například při vkládání telefonu do kapsy, při položení na stůl, anebo zřídka i při obyčejném držení telefonu při chůzi. Někdo má s tímto větší problémy, někdo poté menší, každopádně by se měl váš iPhone určitým způsobem „učit“ a postupně by se měla funkce zdokonalovat a být přesnější. Na úplný závěr podotknu, že je funkce Klepnutí na zadní stranu k dispozici pouze u iPhone 8 a novějších.