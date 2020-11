7 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (19. 11. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Story Planner for Writers cílí především pro spisovatele a různé autory. S pomocí tohoto nástroje si totiž můžete parádně naplánovat příběh vaší povídky, knihy a podobně, čehož se při následném psaní můžete jednoduše držet a usnadníte si tak práci.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste si něco potřebovali přesně změřit, a to přímo na displeji vašeho Macu či na monitoru? V takovém případě by se vám mohla hodit praktická aplikace Ruler – A Screen Ruler For You. Tento nástroj dokáže vyvolat virtuální pravítka v přesném poměru, díky čemuž můžete bez problému měřit.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Jestliže pracujete v mezinárodní společnosti a máte kolegy ze všech koutů světa, zbystřete. Do akce totiž zamířila parádní aplikace Times, která vás přímo v horním menu baru informuje o tom, kolik je právě hodin v různých částech světa. Lokace jsou označeny příslušnými vlaječkami, díky čemuž čas okamžitě vidíte.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Napadlo vás někdy, že byste se začali učit nový jazyk, konkrétně tedy japonštinu? V takovém případě byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Japanese Dictionary + Grammar. Tento nástroj vám dokáže představit řadu parádních slovíček včetně gramatiky.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Pokud častokrát prezentujete nebo například natáčíte různé videotutoriály, zbystřete. Do akce se dostává oblíbená aplikace CoverDesk: Desktop Utility, která dokáže během okamžiku skrýt všechny soubory a složky z vaší plochy. Program zároveň dokáže soustředěně zobrazit vybranou aplikaci a nabízí řadu dalších možností.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace iReal Pro získáte parádní nástroj, který potěší především všechny muzikanty. V rámci tohoto programu si totiž můžete zapisovat jednotlivé noty, s jejíchž pomocí můžete následně trénovat. Nástroj vám navíc poskytne hudební doprovod, díky čemuž si budete při zmiňovaném tréninku připadat, jako kdybyste hráli s kapelou.

Původní cena: 499 Kč (349 Kč)

Sleva na hru Children of Morta potěší především milovníky akčních rogue-like her s prvky RPG. Tento titul je o unikátní rodině hrdinů, která se vydá na velice nebezpečnou výpravu a utká se přitom s hordami různých nepřátel. Zvládnete si ale s nimi poradit a případně se obětovat pro záchranu vašich nejbližších?

Původní cena: 21,99 € (10,99 €)