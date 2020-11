Recenze programu 5KPlayer: Takřka perfektní konkurence VLC

Jistě znáte ten pocit, když jste nuceni používat nativní přehrávač mediálních souborů. Ten však často postrádá potřebné funkce a ani zdaleka se nevyrovná konkurenčnímu softwaru třetích stran. Alespoň tak tomu tedy je v případě Windowsu a ani uživatelé na macOS nebyli ušetřeni. V posledních měsících totiž došlo k rozdělení aplikace iTunes na tři samostatné programy, což sice zmodernizovalo a zpřehlednilo dosavadní používání, nicméně se našla řada fanoušků, kteří tomuto rozhodnutí oponují a snaží se ho bojkovat co to jen jde. V tomto případě se tak dá s jistotou říct, že si uživatelé Windows i rození jablíčkáři našli společného nepřítele. Naštěstí však existuje alternativa v podobě softwaru 5KPlayer, který se dlouhodobě řadí mezi ty nejlepší na trhu a ne nadarmo se tomuto šikovnému programu přezdívá „mistr mnoha tváří“. Navíc se může chlubit pěkně nadstandardními funkcemi.

Co všechno 5KPlayer umí?

Pokud bychom měli vyjmenovat alespoň desetinu toho, co software z dílny společnosti Digiarty zvládá, nejspíše bychom tu byli do rána. Zatímco v případě standardních přehrávačů jako je VLC, Media Player nebo například KMPlayer lze od těchto programů očekávat pouze banální a poněkud omezené funkce, které se týkají výhradně přehrávání videa, 5KPlayer v tomto ohledu zachází mnohem dále. Pomineme-li standardní přehrávání širokého spektra formátů, ať už se jedná o AVI, MKV, MP4 nebo další obrazové materiály, poradí si software hravě i s hudbou. A to za pomocí kodeků, které nejsou tak široce využívané, díky čemuž zajistí nejen široký výběr, ale zejména kvalitní zpracování takřka čehokoliv, co 5KPlayeru předhodíte.



Právě díky nadstandardním kodekům si tak užijete filmy až v8K, luxusní, dokonce 360stupňové záběry, u nichž byste jinak v konkurenčních programech strávili nastavováním obrazu pěkně dlouhou dobu, a takřka bezztrátový poslech hudby ve formátech MP3, AAC, APE a FLAC. Třešničkou na dortu a pořádnou lahůdkou pro všechny fajnšmekry je nicméně kodek HVEC, který zatím používá jen hrstka vývojářů. Ten za jistých podmínek dokáže přehrát až 8K video a chlubí se nejlepším zpracováním obrazu na trhu. Pochopitelně ale nechybí ani nižší rozlišení jako je 5K, 4K a standardní FullHD. Samozřejmostí je pak možnost stahovat a následně přehrávat videa z YouTube, DailyMotion, Vimeo a spousty dalších platforem, což ocení všichni, kdo nechtějí spoléhat pouze na internetový prohlížeč. Potěší také streamování hudby a videa přes AirPlay či DLNA, díky čemuž si můžete bez problému pouštět filmy ze svého iPadu, MacBooku nebo iPhonu. A to i na Windows.

Program potěší nováčky i zkušené veterány

Pakliže byste podle obrovského výčtu funkcí výše usuzovali, že se jedná výhradně o software určený veteránům a audiofilům, kteří se v nejlepší kvalitě doslova vyžívají a nespokojí se s ledajakou nabídkou, není tomu tak. Díky neuvěřitelně přehlédnmu uživatelskému rozhraní totiž 5KPlayer sedne i nováčkům, kteří se v Apple ekosystému teprve rozkoukávají a nechtějí si zvykat na rozpolcené iTunes. Jedinou vadou na kráse je však tmavý motiv, který nelze změnit a bude vás provázet po celou dobu používání. Na druhou stranu, jedná se o elegantní a příjemnou změnu, na níž si rychle zvyknete. Všechny záložky a karty jsou navíc dostatečně velké, přehledné a především intuitivní, díky čemuž můžete efektivně přepínat například mezi streamem pomocí AirPlay a zrovna stahovanými videi z YouTube.

Program 5KPlayer tak slouží jako jakási univerzální hudební a filmová knihovna, kde se vám budou mísit nejen stažené kousky z internetu, ale i snímky z AirPlay a odkazy na internetová online rádia. Ano, i na tuto nezvyklou funkci v softwaru narazíte. Stačí totiž zkopírovat odkaz na jakékoliv rádio a jakmile ho vložíte do aplikace, program ho začne automaticky přehrávat. Pokud tak rádi této možnosti využíváte, stačí si na pozadí nechat během tento šikovný program a o nic dalšího se nestarat. Třešničkou na dortu je poté možnost konvetovat jednotlivá videa do MP3, což nejen zmenší velikost souborů, ale zároveň si budete moci software spárovat s telefonem a nastavit si oblíbenou znělku například jako budík. Pokud potřebujete převést jiný video/audio formát, tak můžete využít VideoProc od stejné společnosti Digiarty.

VLC, třes se! Přehrávač 5KPlayer pomalu přebírá žezlo

Ačkoliv se software 5KPlayer nedá brát jako absolutní a doslovná alternativa k VLC přehrávači, z velké části ho zastiňuje a dokonce převyšuje. Právě zmíněný program se totiž již léta skloňuje jako první volba pro všechny, kdo chtějí přehrávat videa a skladby. Ty doby jsou ale dávno pryč a za poslední dobu se vyrojila spousta efektivnějších a příjemnějších alternativ, které vás nenechají na holičkách a nabídnou i nějakou tu přidanou hodnotu. V případě 5KPlayeru se pak jedná rovnou o stonásobnou přidanou hodnotu, jelikož se chlubí nejmodernějšími kodeky, extrémně vysokými rozlišeními a podporou formátů, které na svou hvězdnou premiéru teprve čekají.

Tak či onak, pokud se poohlížíte po jakémsi univerzálním „správci hudebních a filmových souborů“, je 5KPlayer rozhodně adeptem. Vzhledem k nepřebernému množství funkcí vám totiž postačí takřka na vše, co si umanete a nebudete muset zbytečně stahovat další software. Díky podpoře AirPlay si navíc užijete i přímý stream ze svých jablečných zařízení, aniž byste museli disponovat macOS nebo nejnovějším Windows. Program je totiž plně kompatibilní i se staršími verzemi a akcelerací hardwaru, díky níž využije plný potenciál vašeho železa. Nechybí ani technologie NVIDIA Cuda, která je v poslední době poměrně často skloňována. Pokud tedy žádáte kvalitní, komplexní a uživatelský přívětivý software, rozhodně doporučujeme dát tomuto kousku šanci.