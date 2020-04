Soutěž: Dárkové karty na Amazon + program pro správu iPhonu

Pokud pravidelně sledujete nás magazín, tak už jste si určitě všimli recenzí, které byly věnované programům a aplikacím od společnosti Digiarty. Vývojáři z této společnosti se snaží své programy dělat jednoduché k používání a nutno podotknout, že jsou často o dost lepší, než nativní programy – například od Applu. Čas od času se společnost Digiarty navíc rozhodne naše čtenáře obdarovat různými cenami, například v podobě licencí zdarma, či dokonce poukázkami na Amazon. A tento čas nadešel i nyní, jelikož společnost Digiarty jednu z těchto soutěží opět spustilo.

Předmětem soutěže je program VideoProc 3.6, který zde může získat naprosto každý uživatel zdarma. Kromě tohoto programu můžete získat také plnou verzi programu DearMob iPhone Manager, společně s dárkovými poukazy na Amazon. Pokud se chcete do soutěže zapojit, tak je postup opravdu velmi jednoduchý. Prvně se stačí přesunout na stránku samotné soutěže, kde se nachází jednoduchá soutěžní otázka, na kterou musíte správně odpovědět. Pokud si odpovědí na tuto otázku nejste jistí, tak stačí, abyste klepnuli na Need a hint? Click here. Poté, co si budete odpovědí jistí, tak ji stačí zaškrtnout. Posledním krokem pro zúčastnění se soutěže je sdílet soutěžní stránku. Jakmile tyto podmínky splníte, tak stačí zadat e-mailovou adresu, pomocí které vás bude Digiarty kontaktovat v případě výhry.

Osobně jsem se poprvé s programem VideoProc setkal před několika měsíci. Tehdy jsem jednoduše nevěřil, že by nějaký program mohl být lepší, než nativní od Applu. Opak je však pravdou a já jsem si po určité době VideoProc doopravdy zamiloval. Nyní máte možnost tento program získat naprosto zdarma v rámci soutěže, kterou Digiarty přichystalo. Kromě toho, že se na stránce akce můžete připojit do soutěže, tak si na ni můžete zobrazit také velmi zajímavé čtení, respektive srovnání, šesti nejpoužívanějších aplikací pro úpravu videa. Pokud vás zajímá, co všechno VideoProc od Digiarty umí, tak pokračujte ve čtení níže, v opačném případě stačí kliknout na odkaz níže, čímž se přesunete na stránky akce.

Co všechno VideoProc umí?

Úprava 4K videí

Mezi základní funkce, které můžete v rámci 4K video editoru využít, patří spojování několika videí do jednoho, otáčení a překlápění a samozřejmě zkracování. Mezi pokročilejší funkce, za které má u mě VideoProc plusové, patří stabilizace obrazu, což se může hodit například u záznamů pořízených při extrémních sportech. Dále VideoProc nabízí automatickou detekci a odstranění šumu. Pokud tedy máte záznam 4K záznam a chcete jej jednoduše upravit, VideoProc vám nastavuje pomocnou ruku.

Komprimování videí

VideoProc vám může skvěle posloužit k tomu, aby všechny velké video soubory vzal a převedl je do jiného formátu. Pro 4K UHD videa se nabízí skvělý a efektivní novodobý formát HEVC. Video samozřejmě můžete převést i do jiného formátu – záleží na vašich preferencích. Pomocí programu VideoProc můžete zredukovat velikost videa také následujícími způsoby:

zkrácení dlouhých videí pomocí sestříhání

oříznutí videa (například kvůli prstu v záběru)

rozkouskování dlouhého videa na několik kratších

Hardwarová akcelerace

Představte si, že máte nějaké dlouhé 4K video, které potřebujete zpracovat. Nahrajete jej tedy do programu VideoProc, různě si jej upravíte, zkrátíte a sestříháte. Jakmile je vše hotovo, tak přichází na řadu tzv. render – zpracování a uložení videa do PC. K renderu se většinou používá procesor, který samozřejmě běží naplno, avšak grafická karta si v tomto případě „kouše nehty“. Proč by nemohla přidat ruku k dílu a procesoru pomoct? Přesně v tomto tkví GPU akcelerace – pomáhá procesoru se zpracováním videa, tudíž se doba renderu výrazně sníží. GPU akceleraci podporují všichni výrobci grafických karet. Je tedy jedno, jestli máte AMD, Nvidii a nebo integrovanou grafiku od Intelu.

Další skvělé funkce, které určitě využijete

Mezi další skvělou funkci programu VideoProc patří například konverze a záloha DVD. Díky tohoto nástroje si můžete jednoduše zálohovat DVD před zničením na pevný harddisk. Zároveň tak všechna tato videa můžete přesouvat na další zařízení. Další nástroj s názvem Downloader poté slouží ke stahování videí z internetu, například ze serverů YouTube, Facebook, Twitter apod. Downloader ve VideoProc samozřejmě podporuje stahování 4K UHD videí a jejich následný převod do různých formátů. Poslední funkcí programu VideoProc je Recorder, díky kterého můžete jednoduše nahrávat obrazovku vašeho počítače, iPhonu a nebo webkamery. Tento program můžete využít například pro nahrávání her, jelikož podporuje nahrávání obrazu a webkamery zároveň.