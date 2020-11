Jedna z nejdražších bezdrátových nabíječek světa z dílny Applu nenabije iPhone 12 plnou rychlostí

Zatímco za některé letošní novinky v čele s Macy s M1 či iPhony 12 sklízí Apple potlesk, jiné jsou terčem ostré kritiky. Mezi ty nejkritizovanější pak lze bez jakýchkoliv okolků zařadit dvojitou bezdrátovou nabíječku MagSafe Duo schopnou nabíjet současně iPhone a Apple Watch. Problém nabíječky je nicméně v tom, že rozumnou rychlostí nabije jen iPhony 12, její zpracování se nezdá úplně šťastné, je dost drahá (na Alze se bude jednat o druhou nejdražší bezdrátovou nabíječku – přesvědčit se o tom můžete zde), není k ní přibalován napájecí adaptér. Tím však výčet nešvarů nekončí. Ani nabíjení iPhonů 12 přes ní totiž nebude takové, jak by mnozí očekávali.

iPhony s podporou bezdrátového nabíjení lze standardně bezdrátově nabíjet “jen” 7,5W, což není samo o sobě příliš mnoho. Když proto Apple letos přišel s nabíječkou MagSafe umožňující iPhony 12 bezdrátově nabíjet 15W, nejednoho jablíčkáře tím potěšil. První studená sprcha nicméně přišla po zveřejnění informací, že iPhone 12 mini lze dobíjet přes MagSafe maximálně 12W. Další sprcha – možná ještě o poznání studenější – pak přichází nyní poté, co Apple aktualizoval na svém webu technický popis MagSafe Duo. V tom totiž nyní stojí, že pokud budete k nabíječce používat 20W napájecí adaptér, který byl dříve doporučován coby naprosto ideální, iPhony 12 budou dobíjeny pouze 11W. Pokud pak použijete 27W USB-C adaptér či výkonnější, dostanete se pak o 3W výš – tedy na 14W. To jinými slovy znamená, že ani s výkonnějším napájecím adaptérem nebudete schopni iPhony 12 nabíjet přes MagSafe Duo stejně rychle jako přes klasický MagSafe, což je poměrně bizarní.

Další opravdu zajímavou věcí je pak to, že Apple doporučuje pro napájení nabíječky adaptér, který nemá ani sám v nabídce. Na mysli máme konkrétně 27W model, který v jeho nabídce chybí – nejblíž mu je 30W USB-C adaptér prodávaný za 1490 Kč. Výrobci třetích stran sice 27W adaptéry nabízí, takže by se chtělo říci, že Apple svým doporučením cílí právě na ně, ale to jeho styl v žádném případě není. Jako příslušenství pro své produkty totiž zpravidla doporučuje jen své originální produkty. Právě proto je celá zápletka skutečně zvláštní. Otázkou nicméně i nadále zůstává, kdy se novinka prodávaná v Česku za 3 999 korun dostane na pulty obchodů.