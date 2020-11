Recenze G-DRIVE mobile Pro SSD: Nejrychlejší Thunderbolt disk současnosti!

Také jste si všimli toho, jak se v posledních letech neuvěřitelným způsobem zvětšují všechny soubory? Kvalitní fotky mohou mít i desítky „mega“ a to se bavíme o těch z iPhone, z Leicy není problém mít fotku, co má 150Mb a video z GoPro v 4K zabírá desítky GB jen to hvízdne. Pokud chcete mít tyto soubory zálohované a zároveň mít možnost s nimi pracovat přímo z externího disku, je tu pro vás novinka od společnosti Western Digital, konkrétně pak G-Drive Mobile Pro SSD. Tu jsem si pořídil pro zálohování svého počítače i já. Jedná se o externí SSD disk o velikosti až 2TB, který vyniká extrémně rychlými časy čtení a zápisu dat. Pojďme se podívat na nejžhavější novinku letošního roku v oblasti externích disků na následujících řádcích.

G-Drive Mobile Pro k vám dorazí v elegantní krabičce, ve které se kromě samotného disku nachází také potřebné dokumenty a Thunderbolt kabel, o délce zhruba 30 centimerů. Samotný disk je ukrytý v hliníkovém šasi, které je z větší části obaleno pogumovaným plastem. Je však vidět, že se jedná o vrcholnou řadu WD a celý disk působí v ruce velmi odolně a kvalitně. Dílenské zpracování je na té nejvyšší úrovni a již na první pohled vám dává znát, že o svá data se nemusíte příliš obávat. Kdyby vám náhodou disk spadl, pak se jistě hodí, že je ukrytý v pouzdře, které má ochranu proti pádům z výšky až tří metrů. Nějaký ten pád ze stolu nebo pád vašeho batohu, ve kterém budete disk přenášet, by mu tedy neměl ani nejméně ublížit. O tom, že si WD za kvalitou stojí svědčí i fakt, že na disk poskytuje 5 let záruky.

Disk má pouze jednu LED diodu informující o jeho připojení k PC nebo Macu a jediný Thunderbolt port, který díky tomu, že se jedná o SSD, stačí jak pro samotné připojení, tak pro zásobování elektrickou energií. Velikostně pak disk odpovídá dvojici vedle sebe položených Magic Mouse. Co se velikosti a hmotnosti týká, jedná se o ideálního parťáka na cesty a nemusíte se bát, že by vám v batohu nějak významně překážel nebo se vám pronesl. Co se kapacity týká, máte na výběr 500 GB, 1 TB a 2 TB, přičemž v dnešním testu se budeme věnovat právě největšímu 2 TB uložišti, který G-Drive nabízí.

Po připojení disku k Macu se objeví možnost použít disk jako Time Machine a zálohovat na něj kompletně celý obsah vašeho počítače. Disk můžete tedy použít pro zálohování nebo jej používat jako klasický externí disk, případně obojí najednou. G-Drive můžete naformátovat pro MacOS, Windows nebo obojí dohromady tak, aby byl kompatibilní s jakýmkoli počítačem, ke kterému jej připojíte bez ohledu na operační systém. Disk se samozřejmě v rámci Finderu chová jako jakýkoli jiný externí disk a můžete na něj jednoduše zapisovat nebo z něj číst soubory. Možností je také použít šifrování, a to buď pomocí software od WD nebo přímo pomocí šifrování ve vašem Macu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

To nejdůležitější, co nás však zajímá, je rychlost. G-Drive Mobile Pro je tak extrémně rychlý, že je vám vlastně jedno, zda máte soubory přímo v počítači nebo na tomto disku. Osobně mám nejnovější iMac 27″ v nejvyšší možné konfiguraci, kterou Apple nabízí, a přesto jsem neměl možnost postřehnout rozdíl mezi čtením souborů a práci s nimi v případě, že jsou soubory na disku a v případě, že jsou přímo v iMacu. Je jedno, zda si chcete otevřít pár fotek z iPhonu, které máte na svém disku zálohované, nebo pracujete s 8K videem ve Final Cutu. Disk totiž dokáže pracovat až takovou rychlostí, že jeho 2TB kapacity zaplníte za necelých 14 minut. V praxi to znamená, že dokážete zapisovat data rychlostí 2500 MB/s a číst je rychlostí 2300 MB/s.

Takové hodnoty jsem naměřil pomocí Blackmagic Disk Speed testu na svém iMac 27″ 5K s 3,6GHz 10jádrový Intel Core i9 desáté generace, Radeon Pro 5700 XT s 16 GB paměti GDDR6 a 1TB SSD uložištěm přidal 128 GB operační paměti. Samotný počítač tedy disk nijak neomezoval a ten dokázal naplno využít rozhraní Thunderbolt 3, přes které se připojuje. Největší výhodou této rychlosti přitom není bleskurychlá možnost zápisu a čtení dat v případě jejich zálohování, ale především možnost s daty pracovat v reálném čase stejně jako byste je měli uloženy ve svém počítači. Zatímco disk v iMacu tak může zůstat pouze pro software a nejnutnější data, která musíte mít stále k dispozici, na G-Drive si nahrajete videa, fotografie, práce z Photoshopu nebo například Garagebandu a můžete s nimi pracovat bez jakéhokoli omezení v rychlosti.

Pokud sháníte disk, u kterého můžete počítat s téměř stejnou rychlostí načítání dat, jakou vám poskytuje integrovaný flash disk ve vašem Macu a zároveň potřebujete aby se do něj vešlo co největší množství dat, pak je pro vás G-Drive Mobile Pro SSD rozhodně zajímavou volbou. Disk vás totiž nebude nijak limitovat, ničím rušit a nebudete v podstatě ani vnímat, která data taháte z externího disku a která máte přímo u sebe v počítači. Co se týká ceny, záleží nejvíc na tom, jaká kapacita pro vás bude dostačující, zatímco s 500 GB se dostanete na částku 199 $, v případě 2 TB varianty si již připlatíte a z kapsy musíte vytáhnout 699 $ (české ceny nejsou v době psaní tohoto článku ještě oficiálně k dispozici). WD G-Drive mobile Pro SSD se na trhu objeví v nejbližších dnech.