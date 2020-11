QNAP aktualizuje operační systém QuTS

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc. (QNAP) dnes oficiálně představila operační systém QuTS hero h4.5.1 pro NAS. QuTS hero h4.5.1 nabízí řadu vylepšení a přidává podporu pro automatické zavádění WORM (Write Once, Read Many), živou migraci virtuálních počítačů, Wi-Fi WPA2 Enterprise, Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), QuLog Center pro centralizovanou správu protokolů a QuFirewall pro zabezpečení sítě.

Zdroj: QNAP

Nový operační systém společnosti QNAP „QuTS hero“ používá 128bitový souborový systém ZFS, který se zaměřuje na integritu dat, takže je ideální pro aplikace podnikového úložiště s důrazem na ochranu dat. QuTS hero zahrnuje také App Center pro rozšíření potenciálu aplikací NAS. Mezi hlavní vlastnosti systému QuTS hero h4.5.1 patří:

Automatické zavádění WORM

WORM se používá k zabránění modifikace uložených dat. Data ve sdílených složkách WORM lze pouze zapisovat a nelze je odstranit ani upravit, aby byla zajištěna integrita dat.

WORM se používá k zabránění modifikace uložených dat. Data ve sdílených složkách WORM lze pouze zapisovat a nelze je odstranit ani upravit, aby byla zajištěna integrita dat. Živá migrace VM

Když je třeba aktualizovat/udržovat software/hardware zařízení NAS, uživatel může přesouvat spuštěné virtuální počítače mezi různými NAS bez dopadu na dostupnost virtuálních počítačů, čímž získáte flexibilitu a efektivitu pro aplikace virtuálních počítačů.

Když je třeba aktualizovat/udržovat software/hardware zařízení NAS, uživatel může přesouvat spuštěné virtuální počítače mezi různými NAS bez dopadu na dostupnost virtuálních počítačů, čímž získáte flexibilitu a efektivitu pro aplikace virtuálních počítačů. WPA2 Enterprise

WPA2 Enterprise poskytuje bezdrátové zabezpečení pro podnikové sítě (včetně certifikační autority, šifrovacího klíče a rozšířeného šifrování/dešifrování).

WPA2 Enterprise poskytuje bezdrátové zabezpečení pro podnikové sítě (včetně certifikační autority, šifrovacího klíče a rozšířeného šifrování/dešifrování). Přidání NAS do Azure AD DS

Přidáním QuTS hero NAS do Azure AD DS nemusí pracovníci IT provádět lokální zavádění a správu řadiče domény a dosahují vyšší efektivity při správě uživatelských účtů a oprávnění pro více zařízení NAS.

Přidáním QuTS hero NAS do Azure AD DS nemusí pracovníci IT provádět lokální zavádění a správu řadiče domény a dosahují vyšší efektivity při správě uživatelských účtů a oprávnění pro více zařízení NAS. QuLog Center

Poskytuje grafické statistické třídění chybových/varovných událostí a přístupu, a pomáhá rychle sledovat a reagovat na potenciální systémová rizika. Protokoly z více zařízení QNAP NAS lze pro efektivní správu centralizovat do QuLog Center na konkrétním NAS.

Poskytuje grafické statistické třídění chybových/varovných událostí a přístupu, a pomáhá rychle sledovat a reagovat na potenciální systémová rizika. Protokoly z více zařízení QNAP NAS lze pro efektivní správu centralizovat do QuLog Center na konkrétním NAS. QuFirewall pro zabezpečení sítě

Podporuje IPv6, přístupové seznamy pro brány firewall a filtrování GeoIP pro omezení přístupu na základě geografické polohy pro vyšší zabezpečení sítě.

Další klíčové vlastnosti QuTS hero:

Cache pro čtení hlavní paměti (L1 ARC), SSD cache pro čtení druhé úrovně (L2 ARC) a ZFS Intent Log (ZIL) pro synchronní transakce s ochranou proti výpadku proudu za účelem zvýšení výkonu a zabezpečení.

Podporuje úložnou kapacitu až 1 petabajt pro jednotlivé sdílené složky.

Podporuje nativní zpracování standardních úrovní RAID a dalších rozvržení ZFS RAID (RAID Z) a flexibilní architekturu zásobníku úložišť. RAID Triple Parity a Triple Mirror zajišťují vyšší úrovně ochrany dat.

Bloková inline deduplikace dat, komprese a komprimace snižují velikost souboru pro úsporu kapacity úložiště, optimalizace výkonu a zlepšení životnosti SSD.

Hardwarová akcelerace AES-NI zvyšuje efektivitu podepisování dat a šifrování/dešifrování přes SMB 3.

Podporuje Fibre Channel (FC) SAN v zařízení NAS s kartami QNAP 16Gb/32Gb FC, ideální pro postprodukční ukládání.

Nainstalujte si různé aplikace z App Center, abyste umožnili hostování virtuálních počítačů a kontejnerů, provádějte lokální/vzdálené/cloudové zálohování, vytvářejte brány cloudových úložišť a mnoho dalšího.

Další informace o funkcích QuTS hero naleznete zde.