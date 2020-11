Je to pár dnů nazpátek, co jsme se konečně dočkali vydání první veřejné verze macOS 11 Big Sur. Tento operační systém přichází s obrovskými změnami, a to jak designovými, tak i funkčními. Od samotného představení vás na našem magazínu bombardujeme všemožnými články a návody, ve kterých se můžete o nových funkcích dozvědět více. Ani v tomto článku tomu nebude jinak – konkrétně se společně podíváme na to, jak na vašem Macu či MacBooku nastavit, aby se automaticky skrývala horní lišta, potažmo menu bar. Díky tomu získáte o něco větší pracovní plochu, což se může některým uživatelům hodit. Jak tedy tuto funkci (de)aktivovat?

Jak na Macu nastavit, aby se automaticky skrývala horní lišta

Chcete-li na vašem macOS zařízení nastavit, aby se automaticky skrývala horní lišta, tak se nejedná o složitý postup. Jak už jsem ale zmínil, tak musíte mít na vašem jablečném počítači nainstalovaný nejnovější macOS Big Sur – ve starších verzích macOS tato funkce k dispozici není. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu či MacBooku klepnuli vlevo nahoře na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak se zobrazí menu, ve kterém rozklikněte možnost Předvolby systému.

Tímto dojde k otevření nového okna, ve kterém se nachází všechny sekce pro úpravu předvoleb systému.

V rámci tohoto okna je nutné lokalizovat a rozkliknout kolonku Dock a řádek nabídek.

Nyní se v levém menu přesvědčte, že se nacházíte v záložce Dock a řádek nabídek.

Nakonec už jen stačí, abyste dole (de)aktivovali možnost Automaticky skrývat a zobrazovat řádek nabídek.

Poté, co tuto funkci aktivujete, tak se začne horní lišta automaticky skrývat, podobně jako například Dock. Horní lišta zůstane automaticky skrytá do té doby, dokud směrem nahoru nepopojedete kurzorem. Některým uživatelům se tato funkce může hodit v případě, že jsou nervózní z neustálého ukazování času v pravém horním rohu. Čas je samozřejmě v mém případě relativně důležitý, každopádně se mi lépe pracuje v případě, že tak úplně nevím, kolik je přesně hodin, a kromě toho se ani nemusím nikam hnát a spěchat.