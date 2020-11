7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (17. 11. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace Peek a Boo Farm Animals Sounds je primárně určena pro rodiče s menšími dětmi. Jedná se totiž o praktickou a edukativní hru, která dítě zavede do prostředí farmy, kde jej hravou formou naučí řadu nových slovíček a podobně. Vše je samozřejmě v angličtině, a proto je nutná přítomnost starší osoby. Program tak zároveň rozvíjí angličtinu i u těch nejmenších.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Peek a Boo Farm Animals Sounds 1 Aplikace se slevou-Peek a Boo Farm Animals Sounds 5 Aplikace se slevou-Peek a Boo Farm Animals Sounds 4 Aplikace se slevou-Peek a Boo Farm Animals Sounds 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Peek a Boo Farm Animals Sounds 2 Vstoupit do galerie

Další aplikace, která opět cílí primárně na děti, je Sun to Moon Sleep Clock. Tento nástroj opět hravou formou učí, kdy by měli chodit do postele, a zároveň perfektně vizualizuje zbývající čas do rána. Program zároveň měří čas strávený v posteli až do probuzení.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Sun to Moon Sleep Clock 1 Aplikace se slevou-Sun to Moon Sleep Clock 5 Aplikace se slevou-Sun to Moon Sleep Clock 4 Aplikace se slevou-Sun to Moon Sleep Clock 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Sun to Moon Sleep Clock 2 Vstoupit do galerie

Stažením aplikace BeeLine Reader získáte parádní nástroj, s jehož pomocí se naučíte číst podstatně rychleji. Tento program totiž používá speciální metodu, kdy příslušně zvýrazňuje různá slova jinou barvou, díky čemuž se v textu neztratíte a přechod z jednoho řádku na druhý bude takzvaně bez problému.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace German-English Dictionary Pro funguje jakožto slovník s gramatikou pro německý a anglický jazyk. Výhodou je, že nástroj funguje i bez připojení k internetu, nabízí přímé vyhledávání v rámci aplikace a u slovíček vám poskytne příklad jejich použití ve větě.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-German-English Dictionary Pro 1 Aplikace se slevou-German-English Dictionary Pro 5 Aplikace se slevou-German-English Dictionary Pro 4 Aplikace se slevou-German-English Dictionary Pro 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-German-English Dictionary Pro 2 Vstoupit do galerie

Každý člověk je jedinečný a něčím odlišný. Přesně kvůli tomu má každý z nás jinou tvář nejrůznějších tvarů. Jaký tvar ale máte zrovna vy? Na to vám dokáže v okamžiku odpovědět aplikace Face Shape Meter ideal finder. Jednoduše vám stačí zvolit snímek a o zbytek se postará program za vás. K čemu vám ale vlastně bude, když budete znát tvar vašeho obličeje? Následně vám to usnadní například výběr nového střihu a řadu dalších.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Face Shape Meter ideal finder 2 Aplikace se slevou-Face Shape Meter ideal finder 3 Aplikace se slevou-Face Shape Meter ideal finder 4 Aplikace se slevou-Face Shape Meter ideal finder 5 +2 Fotek Aplikace se slevou-Face Shape Meter ideal finder 6 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějaký praktický, ale přesto jednoduchý nástroj, který by vám dokázal posloužit pro zálohování vašich kontaktů, zbystřete. Dnes je v rámci speciální akce k dostání aplikace CardSafe – My Contacts Manager zcela zdarma. Tento program dokáže v okamžiku všechny vaše kontakty zálohovat a nadále vám poslouží jako jejich správce. Díky tomu si poradí s jejich spojením, odstraněním a sdílením.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-CardSafe - My Contacts Manager 1 Aplikace se slevou-CardSafe - My Contacts Manager 5 Aplikace se slevou-CardSafe - My Contacts Manager 4 Aplikace se slevou-CardSafe - My Contacts Manager 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-CardSafe - My Contacts Manager 2 Vstoupit do galerie

V dnešní době sociálních sítí a podobě je poměrně snadné, když se najednou přestaneme soustředit na práci. S tímto problémem naštěstí dokáže částečně pomoci skvělá aplikace keepOFF – focus timer, která vaši práci rozdělí do několika intervalů, díky čemuž nebudete zmiňovaným časem mrhat.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)