5 skrytých tipů a triků v iOS 14, které možná neznáte

Operační systém iOS 14 je plný překvapení – a to i nějakou dobu poté, co byla uvolněna jeho první verze pro všechny uživatele. Pokud jste stále ještě ve fázi jeho objevování, nenechte si ujít naši dnešní várku skrytých tipů a triků, které jste možná ještě neznali.

Ještě lepší práce s plochou

Fotogalerie iOS 14 Plocha 3 iOS 14 Plocha 1 iOS 14 Plocha 2 Vstoupit do galerie

O možnosti přidání widgetů na plochu v iOS 14 byl napsán již bezpočet článků, proto se tentokrát zaměříme spíše na další možnosti práce s plochou. Pokud patříte mezi minimalisty, jistě uvítáte možnost mít na svém iPhonu jen jednu stránku plochy, případně mít namísto ikonek aplikací na ploše vašeho iPhonu například widgety. Jednotlivé stránky plochy smažete jednoduše tak, že dlouze stisknete volné místo na ploše a poté klepnete na linku s tečkami ve spodní části displeje. Zobrazí se vám náhled jednotlivých stránek ploch, které můžete skrýt klepnutím na kolečko pod nimi. Pokud nechcete mít na ploše svého iPhonu ani nově stažené aplikace, spusťte Nastavení -> Plocha, a v sekci Nově stažené aplikace zaškrtněte možnost Ponechat je v knihovně aplikací.

Najít ten správný emotikon

Fotogalerie iOS 14 Emoji 1 iOS 14 Emoji 2 iOS 14 Emoji 3 Vstoupit do galerie

Uživatelé by se dali rozdělit na dvě skupiny – jedna si vystačí s emotikony, složenými ze znaků, případně je nepoužívá vůbec, pro druhou jsou emoji nejen na iPhonu důležitým prostředkem k vyjádření. Pokud patříte do druhé zmíněné kategorie, jistě uvítáte novinku, v jejímž rámci můžete v iOS 14 na klávesnici vyhledávat emotikony. Při psaní přepněte na klávesnici s emotikony – v její horní části uvidíte pole pro vyhledávání, do kterého můžete začít zadávat požadovaný výraz.

Skutečně skryté fotografie

Fotogalerie iOS 14 Skryte fotky 1 iOS 14 Skryte fotky 2 Vstoupit do galerie

V nativních Fotkách v operačním systému iOS již delší dobu existuje možnost skrytí vybraných fotografií, ty se ale neskryjí tak docela – je možné je poměrně bez problémů najít v albu s názvem Skryté. S příchodem operačního systému iOS 14 ale uživatelé konečně získávají možnost opravdu fotografie skrýt. Ze všeho nejdříve je nutné deaktivovat album skrytých fotografií v Nastavení -> Fotky. Všechny fotografie, které od této chvíle skryjete, zůstanou na vašem zařízení i v knihovně fotografií na iCloudu, nikdo je ale neuvidí, dokud znovu neaktivujete v Nastavení album Skryté.

Oční kontakt ve FaceTime

Fotogalerie iOS 14 Ocni kontakt FaceTime 1 iOS 14 Ocni kontakt FaceTime 2 iOS 14 Ocni kontakt FaceTime 4 Vstoupit do galerie

Udržet oční kontakt v průběhu videohovoru může být někdy těžké. Když se ale díváte na obrazovku nebo kamkoliv jinam, může to volanému připadat divné. V iOS 14 byla zavedena funkce, díky které bude mít volaný pocit, že se díváte přímo do přední kamery svého iPhonu, a to i tehdy, když ve skutečnosti sledujete třeba displej. Zmíněnou funkci můžete aktivovat v Nastavení -> FaceTime, kde aktivujete položku Oční kontakt.

Poklepání na záda

Fotogalerie iOS 14 Poklepani 1 iOS 14 Poklepani 2 iOS 14 Poklepani 3 Vstoupit do galerie

S příchodem operačního systému iOS 14 přibyly také nové součásti Zpřístupnění, které ovšem uvítá i řada běžných uživatelů. Patří mezi ně funkce, díky které můžete po poklepání na záda vašeho iPhonu spustit vybranou akci. Funkci můžete aktivovat v Nastavení -> Zpřístupnění -> Dotyk -> Klepnutí na zadní stranu, kde pak už jen stačí zvolit požadovanou akci pro jednoduché klepnutí a pro trojí poklepání.