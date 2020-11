Test rychlosti: Jak si vede iPhone s první betou iOS 14.3 oproti iOS 14.2

Apple před pár dny vydal první betu nového operačního systému iOS 14.3, o jehož novinkách se můžete dočíst zde. Běžného uživatele ale opět spíše zajímá, jaké změny nastanou na poli rychlosti a výdrže baterie. Na první z těchto aspektů se dnes podíváme, a to u iPhonů SE 1.generace, 6s, 7, 8 a XR. Jako obvykle bylo testování provedeno youtubovým kanálem iAppleBytes. Na celý test si můžete udělat obrázek sami v odkaze pod tímto odstavcem.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Nyní ale pojďme na konkrétní modely. IPhone SE se spustí dříve na betě, přičemž rozdíl je téměř tři sekundy. Jako vždy se v tomto testu zaměříme na otevírání aplikací třetích stran, jelikož jejich práce je při posuzování změny rychlosti systému zpravidla nejprůkaznější. Na aktuální verzi systému se spustí dříve YouTube, Apollon for Reddit, Snapchat a Instagram. Na betě pak Facebook a VK. Rozdíly ale propastné rozhodně nejsou. U iPhonu 6s vidíme domovskou obrazovku iOS 14 dříve na zařízení s betou iOS 14.3. Rozdíl je zhruba sekundový. Zaměříme-li se na aplikace třetích stran, můžeme pozorovat rychlejší spuštění VK na betě. Ostatní aplikace pracují obdobně. I na iPhonu 7 systém naskočí rychleji na třetí betě, a to opět zhruba o tři sekundy. Při pohledu na aplikace vidíme rychlejší spuštění YouTube, Facebooku, Twitteru i VK na betě iOS 14.3. Ač se jedná o zlomek sekundy, viditelný rozdíl to je. Na aktuální verzi má chvilku k dobru naopak Instagram.

IPhone 8 se pro změnu spustí rychleji na aktuální verzi iOS, rozdíl je ale zanedbatelný. U tohoto modelu vidíme rychlejší spuštění Twitteru, a to na betě iOS 14.3. Ostatní aplikace pracují obdobně na obou systémech. IPhone XR se drží většiny, operační systém tak naskočí rychleji na betě iOS 14.3. Zde je výsledek u aplikací naprosto vyrovnaný. Kdybychom ale chtěli být puntičkáři, můžeme si všimnout mírně rychlejšího spuštění Snapchatu. Nová beta tedy vypadá po stránce rychlosti velmi slibně. Uvidíme, jak dopadne její ostrá verze.