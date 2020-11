Nový macOS Big Sur zcela vyřadil z provozu některé starší MacBooky Pro

Na vydání zbrusu operačního systému macOS Big Sur se těšil nejeden jablíčkář mnohem víc než na vydání ostatních nových verzí OS Applu pro letošní rok. Nový macOS totiž prošel nejvýraznější přestavbou za poslední roky, díky čemuž se stal uživatelsky velmi atraktivní a svým způsobem i zábavný – tedy minimálně v prvních dnech jeho používání a seznamování se s novinkami, které přinesl. Jak se však zdá, kromě radosti přinesl nakonec Big Sur některým uživatelům i pořádné starosti.

Fotogalerie macOS Big Sur 1 macOS Big Sur 2 macOS Big Sur 3 macOS Big Sur 4 +7 Fotek macOS Big Sur 5 macOS Big Sur 7 macOS Big Sur 8 macOS Big Sur 9 macOS Big Sur 10 macOS Big Sur 11 Vstoupit do galerie

Už samotné vydání Big Suru provázely velké problémy zapříčiněné pádem serverů Applu kvůli enormnímu zájmu uživatelů o rychlé stažení updatu. V posledních dnech se pak začaly internetová fóra včetně těch oficiálních od Applu plnit stížnostmi majitelů 13” MacBooků Pro z let 2013 a 2014. Instalace Big Suru totiž tyto stroje doslova vyřazuje z provozu a to jako na běžícím páse. Velké množství jejich majitelů totiž hlásí, že se při instalaci aktualizace jejich Macy zasekly, následně zhroutily a nyní jsou schopné zobrazit jen černou obrazovku, ze které se nedá žádným způsobem uživatelsky dostat. Jediným řešením tak zřejmě bude návštěva servisu, ve kterém by měli s updatem skrze oficiální nástroje pomoci. I to je ale samozřejmě značná komplikace – zvlášť v dnešní koronavirové době.

Problémy macOS Big Sur na starších MacBoocích Pro jsou velmi zvláštní zejména proto, že vydání systému předcházelo velmi dlouhé beta testování, jenž mělo podobné patálie odhalit. Toto testování bylo navíc mimochodem letos suverénně nejdelší za posledních několik let, takže si od něj běžní uživatelé hodně slibovali. Dále je nutné podotknout, že jsou problémové Macy samozřejmě ze strany Applu u nového Big Suru plně podporovány, takže problém nepramení například z jakékoliv neoficiální instalace či podobných pokusů. S ohledem na tyto skutečnosti se proto dá očekávat, že Apple schytá za tyto přešlapy tvrdá kritika.