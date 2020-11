7 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (16. 11. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Mass Rename slouží pro hromadné přejmenování nejrůznějších souborů. Tento program navíc nabízí další rozsáhlé možnosti a dokonce vám umožní přenést například samotná metadata – neboli data o datech – do názvu souborů.

Původní cena: 149 Kč (79 Kč)

Zakoupením aplikace Export for iTunes získáte parádní nástroj, který slouží pro exportování vašich skladeb a playlistů z nativní aplikace iTunes (u novějších systémů Hudba). Tento export můžete provést do jakékoliv lokální složky a dále se skladbami nadále pracovat.

Původní cena: 229 Kč (129 Kč)

Aplikace Video Player vGuru: DVD Player vám dokáže posloužit jakožto multimediální přehrávač, který si poradí se všemi dnes nejpoužívanějšími formáty. Tento program samozřejmě nemá problém ani s přehráváním 4K videa a dokonce nabízí funkci pro domácí karaoke.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste potřebovali zvětšit rozlišení u nějakého snímku, ale nechtěli jste ztrácet na kvalitě? V takovém případě by se vám mohla hodit aplikace HQ Photo Enlarger. Ta totiž používá propracované algoritmy, díky čemuž si poradí s bezproblémovým zvětšením.

Původní cena: 379 Kč (Zdarma)

Pokud potřebujete nějaký nástroj, který by dokázal převést rastrový snímek do podoby vektoru, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Super Vectorizer 2 – Vector Trace Tool. Tento program dokáže zanalyzovat daný snímek a následně jeho křivky předělá do zmiňované vektorové podoby.

Původní cena: 499 Kč (249 Kč)

Jestliže hledáte nějakou praktickou aplikaci, která by vás dokázala posunout kupředu a podpořila vaši produktivitu, zbystřete. Do akce se dostává program Dalo, který slouží jako seznam úkolů. Finta je ale v použití metody pana Forstera, což znamená, že žádný úkol není prioritní, přičemž pouze následujete své instinkty – tedy do čeho se vám chce nejvíce.

Původní cena: 299 Kč (249 Kč)

Dnes se v akci taktéž objevila velice populární stealthová hra Thief, ve které se zhostíte role samotného mistra zlodějů jménem Garrett. Vaším úkolem bude se ukrýt ve stínech a krást co vám přijde pod ruku. Hra má ale také samozřejmě hlubší význam a nabízí prvotřídní příběh. Čelit totiž budete řadám různých tajemství a pokud nezasáhnete, ulicemi města poteče krev. Tento titul můžeme sami upřímně doporučit.

Původní cena: 19,99 € (2,99 €)