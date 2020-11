Recenze ručně vyráběných kožených obalů Voyage: když je prémiovost doslova cítit

Každý z nás to má jinak, ale osobně si potrpím na takové ty maličkosti, které ukazují, že jste si vybrali produkt, se kterým si dá někdo skutečně práci a myslí to s ním vážně. Zkrátka, není to jen další z milionů kusů, které za pět minut vychrlí výrobní linka, ale je to věc, kterou někdo vyrobil pro vás. Přesně ten pocit máte, když vám domů dorazí obal od Voyage. V klasické poštovní bublinkové obálce je totiž ukryta další obálka, která je prošívaná a vévodí ji pečeť s provázkem, na jehož konci je připevněn kousek kůže v barvě vámi zvoleného obalu. Jakmile vytáhnete z obálky samotný obal, první, čeho si všimnete, je vůně pravé kůže, díky které nemusíte o pravosti použitého materiálu ani na vteřinu pochybovat. Jakmile se pak dotknete samotné kůže, zjistíte, že je sice jemná jako dámská kabelka, ale zároveň působí odolně stejně jako sedačka ve vašem voze.

Společnost Voyage vyrábí několik různých druhů obalů, které se samozřejmě liší nejen tím, pro který telefon jsou určeny (v nabídce je vše od iPhone 5 až po 12 Pro Max), ale také barvou kůže a stylem samotného obalu. Já jsme měl možnost vyzkoušet obaly na iPhone 12 Pro s označením Slim, který nabízí kromě kapsičky na samotný telefon také kapsičku na kreditní karty, případně hotovost nebo vizitky. Dále pak obal s označením Alter, jenž kombinuje prostor pro telefon, hotovost a karty přímo do jedné jediné kapsičky a pak také obal s označením Pelta, který slouží pouze pro ochranu samotného telefonu.

Všechny obaly jsou svým zpracováním na stejné a nutno podotknout, že té nejvyšší úrovni. Obaly se vyrábí přímo v Praze a pro jejich výrobu se používá prémiová kůže z Toskánska. Výplně jsou pak tvořeny 100 % merino plstí. Ta chrání telefon v případě pádu a zároveň jej díky svému povrchu dokáže celkem dobře čistit již při tom, když jej do obalu zasunete a vysunete. Nemusíte se zároveň bát, že byste mohli jakkoli poškrábat ať už záda nebo samotný displej. To, čím se obaly liší, je způsob jejich použití. Pro mě největším sympaťákem je jednoznačně obal s označením Pelta, který slouží pouze pro samotný telefon. Ten do obalu jednoduše vsunete a o nic víc se nestaráte. Díky úzkému střihu drží telefon v obalu i když jej otočíte otvorem k zemi a nemusíte se bát, že by hrozilo jeho vypadnutí. Plst je přilepena přímo ke kůži a obal samotný drží dohromady díky prošívání po obou bocích. Jedná se v podstatě o velmi jednoduchou, ale zároveň velmi elegantní kapsičku, ve které je váš telefon v bezpečí.

Fotogalerie kožený obal na iphone 12 kožený obal na iphone kožený obal na iphone 12 Pro L1080928 +5 Fotek L1080930 L1080919 Obal na iphone 12 Pro Obal na iphone 12 Pro kožený obal na iphone 12 pro Vstoupit do galerie

Další obalem je Alter. Ten je velmi podobný předchozímu modelu, ovšem s jedním zásadním rozdílem. Kůže je s plstí spojena jen v dolní třetině a zbytek je oddělen. Vzniká tak jakási kapsička v kapsičce a vy máte možnost do obalu kromě telefonu dát také kreditní kartu, vizitku nebo hotovost v bankovkách. Je však celkem důležité pamatovat na to, že vše drží pevně na místě jen v případě, kdy je v obalu samotný telefon, jakmile jej vytáhnete je vnitřní kapsička volná a je potřeba dávat na další věci v ní pozor. Obal má také otvor ve své spodní části, díky kterému je možné telefon nabíjet i v momentě, kdy je v samotném obalu. Zpracování je opět perfektní a vnitřní plsť je ještě tlustší než u předchozího modelu, díky čemuž se nemusíte bát o telefon ani v případě, že vám skutečně spadne z ruky na zem.

Posledním obalem, který jsem měl možnost otestovat, je varianta Slim. Ta se mi osobně líbila ze všeho nejvíc, a to zejména díky skutečně minimalistickému provedení, které jednoduše obepne telefon a zvětší jej pouze o pár milimetrů na každé straně. Telefon se dává do kapsičky z boční strany, díky čemuž je vysouvání a strkání telefonu do obalu rychlejší a pohodlnější. Samotný obal nabízí také malou kapsičku na kreditní kartu nebo hotovost, kterou je možné bez problémů vytáhnout i v momentě, kdy je obal v pouzdře. Nechybí ani dírka na kabel, díky které můžete telefon nabíjet i v pouzdře. Obal je skutečně minimalistický a díky svému zpracování v něm bude telefon vypadat velmi elegantně.

Pokud máte rádi pravou kůži a zároveň chcete svůj telefon chránit jako celek, zároveň chcete mít v ruce něco prémiového a kvalitního, pak se na nabídku obalů Voyage rozhodně podívejte. Upřímně řečeno za ceny, které v případě nejlevnějších obalů startují na 890 Kč a s ohledem na to, z jakého materiálu a kde jsou obaly vyrobeny, nic lepšího za stejnou cenu na trhu jen tak nenajdete.

Ručně vyráběné obaly Voyage si můžete objednat přímo zde. Pokud byste náhodou nenašli v nabídce přesně to, co hledáte, stačí Voyage kontaktovat a nechat si vyrobit obal kompletně na míru nebo si jen přizpůsobit ten, který již v nabídce je. Samotné obaly jsou poměrně unikátní kousky. Pokud byste však chtěli jít v unikátnosti ještě o krok dál, můžete si na ně nechat vyrazit svůj monogram, jméno nebo název firmy, a to až do délky sedmi znaků. Za mě osobně se jedná o super dárek například na Vánoce, který jen tak každý mít nebude. Pokud navíc do 31. 12. 2020 zakoupíte jakýkoli produkt na e-shopu Voyage a zadáte kód „LETEMSVETEM“, získáte 10% slevu.