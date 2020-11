Recenze bezdrátové nabíječky FIXED Table Stand: Skvělé příslušenství na váš noční stolek

Jistě se shodneme na tom, že budoucnost je bezdrátová. Nabíjet touto cestou můžeme i své iPhony za předpokladu, že máme model 8/Plus/X a novější. Možná už vás unavuje nabíjet iPhone přes drát a riskovat, že se časem rozbije. Protože ruku na srdce, kabely od Applu zrovna životností neoplývají. Nočnímu stolku by rozhodně slušel nějaký nenápadný bezdrátový stojánek. Tím spíš, pokud iPhone dokáže nabíjet jak v horizontální, tak ve vertikální poloze. Do rukou se mi dostalo příslušenství FIXED Table Stand, které toto všechno splňuje. A co víc? Vypadá skvěle. Pojďme se tedy tomuto stojánku na bezdrátové nabíjení smartphonu podívat lépe na zoubek.

Obsah balení

Fotogalerie FIXED Table Stand (1) FIXED Table Stand (2) FIXED Table Stand (3) FIXED Table Stand (4) Vstoupit do galerie

Prvně ale k obsahu balení. FIXED Table Stand vám dorazí v líbivé bílé krabičce. Na její přední straně vidíme design produktu při pohledu z přední strany, nějaký popis vlastností a samozřejmě logo společnosti. Na zadní straně pak už z krabice produkt láká na ono zmíněné vertikální a horizontální nabíjení. Produkt rozbalujte a vytahujte s rozumem. V krabičce je dost dobře zapasován a byla by škoda, kdybyste jej rozbili před samotným použitím. Jakmile se vám stojánek z krabičky podaří vytáhnout, možná vás zarazí, že na poměry balení je dost malý. Pod ním se totiž ještě nachází přihrádka s manuálem a USB-C kabelem, kterou musíte silou „vytřepat“. Toť obsah balení.

Design a technické specifikace

Fotogalerie FIXED Table Stand (5) FIXED Table Stand (6) FIXED Table Stand (7) FIXED Table Stand (8) +21 Fotek FIXED Table Stand (9) FIXED Table Stand (10) FIXED Table Stand (11) FIXED Table Stand (12) FIXED Table Stand (13) FIXED Table Stand (14) FIXED Table Stand (15) FIXED Table Stand (17) FIXED Table Stand (18) FIXED Table Stand (19) FIXED Table Stand (20) FIXED Table Stand (21) FIXED Table Stand (22) FIXED Table Stand (23) FIXED Table Stand (24) FIXED Table Stand (25) FIXED Table Stand (26) FIXED Table Stand (27) FIXED Table Stand (28) FIXED Table Stand (29) Vstoupit do galerie

Pokud pohlédneme na stojánek, jeho zpracování se mi velmi líbí. Samotná nabíjecí plocha je přirozeně z plastu, přičemž na ní vidíme jen logo společnosti FIXED. Byl jsem trošku zklamán, jelikož na zadním obalu je graficky na zařízení vyobrazena i cívka, což by mohlo vypadat skutečně zajímavě. Ovšem nedá se nic dělat. Pod nabíjecí plochou vidíme pryž, která s vyzdviženým ohraničením zabrání, aby vám smartphone ze stojánku sjel na stůl. Samotná konstrukce je vyhotovena z kovu, což působí skvělým dojmem a je samozřejmě z jednoho kusu. Na zadní straně v oné konstrukci se v mezeře nachází konektor na USB-C. Za mě by mohl být umístěn o něco rozumněji, jelikož palcem při zasunování konektoru dřete o kovovou konstrukci. Důvod tohoto umístění je ovšem jasný. USB-C konektor je zde bezpečně chráněn a pokud čirou náhodou o stojánek zavadíte tak, že spadne na zem, máte jistotu, že kabel přežije bez úhony. Pokud se ještě vrátíme k plastové nabíjecí ploše, na každém jejím boku uvidíte LED diodu. Ta začne svítit v případě, že na stojánek položíte nějaké zařízení, které se začne nabíjet. Na spodní straně samozřejmě naleznete protiskluzové podstavce, které drží stojánek na stole velmi dobře. Nabíjecí stojánek FIXED Table Stand zvládá i 15W nabíjení, na které, jak je vám asi jasné, si musíme u iPhonů nechat zajít chuť. Pokud ovšem budete na tomto příslušenství nabíjet zařízení, jež toto umožňuje, rozsvítí se LED dioda modrou barvou. V ostatních případech bude svítit zeleně. Stojánek od FIXED zvládá výstup 15W, 10W, 7,5W a 5W. Pokud jde o vstup, tak 5V/3A, 9V, 2A a 12V/1,5A. V galerii se můžete podívat na bílé i černé provedení.

Vlastní používání

Stojánek mi po dobu testování dělal velkou radost. Nejvíce na něm oceňuji jeho nenápadný vzhled a samozřejmě možnost nabíjet iPhone i v horizontální podobě. Když jsem dříve nabíjel smartphone kabelem a chtěl se u toho dívat třeba na Netflix, musel jsem jej o něco opřít a doufat, že nesklouzne. Díky pryži samozřejmě tento problém odpadl. Zpracování je opravdu skvělé a na produktu nezůstávají žádné otisky ani jiné šmouhy. Vůbec by mi ale nevadilo, kdyby měl stojánek větší hmotnost, což by na mě působilo trošku luxusnějším dojmem.

Resumé

Pokud máte pocit, že kabelovému nabíjení odzvonilo, zkuste to s bezdrátovým stojánkem FIXED Table Stand, který vám v rámci Black Friday za skvělou cenu 490 korun dá nahlédnout do bezdrátové budoucnosti. Za ty peníze rozhodně stojí.