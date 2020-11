Dnešní den mělo obrovské množství jablíčkářů zakroužkováno ve svých diářích pořádně tučným kroužkem. Právě na pátek 13. listopadu si totiž Apple naplánoval spuštění druhé vlny svých nedávno představených iPhonů – konkrétně tedy modelů 12 Pro Max a 12 mini. Přestože i u nich platí, že budou v následujících týdnech značně nedostatkovým zbožím, do redakce se nám nějaké kousky přeci jen podařily ulovit. A právě rozbalovačku prvního z nich – konkrétně pak modelu iPhone 12 Pro Max – máme nyní před sebou.

Na rozbalení nám do redakce dorazil konkrétně tichomořsky modrý model v základní 128GB variantě. Jeho unboxing bude možná oproti těm z první prodejní vlny iPhonů 12 poněkud nudný – neobjeví se v něm totiž prakticky nic nového. I iPhone 12 Pro Max je totiž stejně jako jeho bratříček iPhone 12 Pro balen do černé, relativně malé krabičky s nápisy iPhone po bocích, které jsou doplňovány jablíčky, dále pak jeho vyobrazením na horní straně víka krabice a samolepkami s technickými specifikacemi na spodku. Nutno nicméně říci, že je balení telefonu samo o sobě relativně těžké, protože ukrývá doposud největší iPhone, který má sám o sobě hmotnost 226 gramů. Stejnou hmotností však oplývá i loňský iPhone 11 Pro Max, takže se v tomto směru nejedná o žádné překvapení.

Fotogalerie iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 1 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 2 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 3 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 4 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA +13 Fotek iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 5 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 12 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 13 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 14 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 6 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 7 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 8 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 9 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 10 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 11 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 15 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA iPhone 12 Pro Max unboxing LsA 16 Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Unboxing iPhone 12 Pro Max v podání LsA Vstoupit do galerie

Po rozlepení horní krycí fólie a odklopení papírového víka se okamžitě dostanete k samotnému telefonu, jehož přední stranu kryje papírová fólie. Pod telefonem se pak nachází USB-C/Lightning kabel o délce jeden metr a samozřejmě i brožurka s návody a jehlou na SIM, který je stejně jako v případě všech ostatních iPhonů 12 zpracovaná formou leporela podobného tomu, které Apple přibaloval k iPodům shuffle. Samozřejmostí je pak i samolepka, kterou můžete světu vytroubit do světa, že se hrdě hlásíte mezi fanoušky Applu. Škoda jen, že je jedna a navíc v univerzální stříbrné barvě. Kdyby tento prvek Apple přebarvoval do barev daného produktu, jak to dělá třeba u MacBooků Air, určitě bychom se na něj za to nezlobili. Co se týče nabíjecího adaptéru a sluchátek, ta byste v balení hledali kvůli boji Applu za lepší ekologické zítřky marně. Zda se jedná o správný či naopak špatný krok si nicméně už musí zodpovědět každý z vás. A jaký že telefon v ruce je? Na tuto otázku vám zodpovíme za pár minut v našich prvních dojmech.