Unboxing iPhone 12 mini v podání LsA

Je tomu jenom pár minut, co jsme vám na našem magazínu přinesli exkluzivní unboxing zbrusu nového iPhonu 12 Pro Max a už tu máme pro vás další chuťovku – konkrétně rozbalovačku jeho výrazně menšího bratříčka iPhonu 12 mini. I ten se nám totiž podařil získat do redakce na testy, se kterými můžeme díky tomu začít prakticky hned odbitím startu jeho prodejů. Ještě než se však do testování telefonu pustíme si jej s vámi mile rádi rozbalíme.

Zatímco u iPhonů z řady Pro vsází Apple na černé krabičky, které působí skutečně luxusním dojmem, v případě levnějších iPhonů 12 nic extra nevymýšlel a “oblékl” je do klasiky ve formě bílých boxíků s naprosto standardním potiskem – tedy nápisy iPhone a jablíčky na bocích, vyobrazením telefonu na horní straně víka a samolepkami se základními technickými specifikacemi na spodku krabičky. Jelikož je iPhone 12 mini velmi malý telefon, asi vás nepřekvapí, že je i jeho krabička vskutku miniaturní. Velikostně bych se jí nebál přirovnat například ke krabičkám od 4,7” iPhonů, které má mnoho z vás zcela určitě ještě někde na poličce. Oproti vlajkám z předešlých let disponujících 5,8” a většími displeji je tedy jeho balení skutečně miniaturní.

Zatímco z hlediska designu balení se Apple do žádných větších experimentů nepouštěl, v případě jeho obsahu se to tak úplně říci nedá. Poté, co z krabičky strhnete plastovou fólii a odklopíte její víko, dostanete se okamžitě k telefonu s displejem krytým papírovou síldou, pod kterým pak naleznete už jen šanon s manuály, jehlou na sim a jednou samolepkou, spolu s metrovým USB-C/Lightning kabelem. S nabíjecím adaptérem a EarPods sluchátky s Lightning koncovkou jsme se tedy letos museli rozloučit a co víc – její návrat není v plánu ani do budoucna. Tímto krokem chce Apple pomoci v ochraně naší planety, jelikož tím výrazně eliminuje elektroodpad a planetu bude šetřit i sníženými náklady na přepravu telefonů, jelikož jsou jejich krabičky o poznání menší a tudíž jich budou přepravci schopni vměstnat do stejného prostoru více. Na druhou stranu si však budou muset jablíčkáři v případě, že sluchátky či nabíjecím adaptérem, za toto dříve “bezplatné” příslušenství zaplatit, což zrovna nepotěší. Nechme však balení balením a vrhněme se raději na první testy telefonu. Na to, jak se nám po prvních minutách používání jeví, vám odpovíme již za chvíli v našich prvních dojmech.