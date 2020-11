Tak přece jen. V lednu by měla dorazit GeForce RTX 3080 Ti

S Nvidíí to začíná být jako se špatným romantickým filmem. Nedávno se spekulovalo o kartách 3070 Ti, 3080 Ti a 3090 Ti. Nvidia ale řekla, že prozatím tyto karty v plánu nejsou. Dočkáme se ale RTX 3060 Ti a dle všeho i 3050 Ti. Když představil nové karty AMD, v Nvidii se možná lekli a rozšiřují nabídku. Nedávno také vyšlo najevo, že většina karet má málo grafické paměti na hru Godfall při plném nastavení, která potřebuje 12 GB. Z novinek jde přes tuto hranici jen RTX 3090, která ale stojí šílený peníz. RTX 3080 má „jen“ 10 GB. Společnost tak má údajně v lednu ukázat GeForce RTX 3080 Ti, jež má dostat do vínku 20 GB GDDR6X a 10 496 cuda jader. Její cena by měla být okolo 28 tisíc. Zde AMD opět mělo důvod k úsměvu, neboť všechny jeho nové karty mají 16 GB GDDR6. Začínám nabývat dojmu, že v Nvidii posledních několik týdnů nepanuje zrovna přátelská atmosféra.