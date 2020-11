Nvidia má malér. Chystaná hra Godfall má potenciál být velkým hitem. Tvůrci ale oznámili že pro hraní ve 4K s UltraHD texturami bude třeba 12 GB grafické paměti. To je pro Nvidii potíž, jelikož jediná nová karta přesahující tuto hodnotu z řady RTX 3000 je model 3090, který ovšem stojí astronomické peníze (3080 má 10 GB GDDR6X). AMD si může mnout ruce, jelikož do tria svých nových karet dalo 16 GB GDDR6. Možná si to tak Nvidia s „Ti“ modely přeci jen časem rozmyslí.