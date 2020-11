Nvidia by mohla brzy ukázat i GeForce RTX 3050

Na začátku září tohoto roku Nvidia ukázala karty GeForce RTX 3070, 3080 a 3090. Později pak 3060 a 3060 Ti. Jak se ale zdá, dočkáme se i GeForce RTX 3050. Karta by měla mít jádro GA107-300 a čip by měl mít 2304 jader cuda. Karta zřejmě bude disponovat 4 GB paměti GDDR6. Rovněž se spekuluje o „Ti“ verzi, která by mohla mít 6 GB paměti GDDR6 a 3840 cuda jader. Modely uvidíme pravděpodobně až v lednu příštího roku.