Recenze Epico 18W PD Charger: Plnohodnotná alternativa k nabíječkám od Applu za pár korun

Dnešní recenze si posvítí na nabíjecí adaptér Epico 18W PD Charger, který se na své místo na výsluní snaží prodrat zajímavými technickými specifikacemi v kombinaci s velmi příznivou cenou a designem. Stačí však tyto faktory k tomu, aby se stal plnohodnotnou náhradou originálních nabíječek z dílny Applu? Přesně na to se vám pokusíme odpovědět v následujících řádcích.

Technické specifikace

Fotogalerie epico 18w pd lsa 1 epico 18w pd lsa 2 Zdroj: Redakce Letem světem Applem epico 18w pd lsa 3 epico 18w pd lsa 4 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Epico 18W PD Charger je víceméně klasický nabíjecí adaptér disponující USB-C zdířkou, podporou standardu Power Delivery 3.0 a výkonem 18W, což je maximum, které dokáží iPhony v současnosti pojmout. To jinými slovy znamená, že je tato nabíječka dokáže nabíjet maximální možnou rychlostí a jakýkoliv watt navíc by už pro ni ve výsledku byl zbytečný. Poměrně zajímavé sice je, že Apple u nových iPhonů 12 doporučuje nabíjení 20W adaptérem, avšak děje se tak jen proto, že 18W adaptéry vyřadil kvůli pokusu o zjednodušení portfolia ze své nabídky. Pro rychlé nabíjení “dvanáctek” vám tedy bez problému vystačí i 18W nabíječky, jelikož nabízí maximum, co jsou telefony schopné “pojmout”. Pokud by vás pak zajímaly rozměry, ty jsou 5 x 9,2 x 3,7 cm při 63 gramech. Jedná se tedy o relativně malý a především pak lehký adaptér. Standardní cena tohoto produktu je 590 korun, na Mobil Pohotovosti jej však lze nyní sehnat ve slevě za 390 korun.

Zpracování a design

Pokud se vám designově zamlouvají 20W adaptéry z dílny Applu, potažmo se vám líbily jejich 18W verze, myslím, že vás Epico svým 18W PD Chargerem osloví. Z hlediska vzhledu se totiž adaptér z jeho dílny nabíječkám z dílny kalifornského giganta solidně blíží, byť o kopii 1:1 se v žádném případě nejedná. Na rozdíl od adaptéru Applu je totiž ten od Epica o poznání hranatější, byť jsou všechny jeho rohy zaoblené.

Fotogalerie epico 18w pd lsa 5 epico 18w pd lsa 6 epico 18w pd lsa 7 epico 18w pd lsa 8 Vstoupit do galerie

Asi vás nepřekvapí, že je adaptér vyroben z plastu, který je na povrchu vyjma plošky s USB-C portem matný. Díky tomu se tak jednak neumatlá a jednak se drží v ruce celkem fajn. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o hmotnosti, díky které se adaptér řadí mezi ty lehčí. Samozřejmostí jsou pak loga výrobce na jeho bocích spolu se základními technickými specifikacemi na jeho spodní straně. Kritiku si adaptér nezaslouží ani za své zpracování. To se totiž zdá být i při bližším zkoumání skutečně precizní a to i přestože se produkt řadí svou cenou mezi ty nejlevnější na trhu. Na kvalitě mu však cena evidentně neubrala ani píď, což je rozhodně super – tím spíš, když se jedná o produkt určený do elektrické sítě.

Testování

Rychlonabíjecí adaptér jsem testoval konkrétně se zhruba rok starým iPhonem XS, jehož kapacita baterie je v současnosti 89 %. Pro nabíjení jsem pak kromě adaptéru použil originální USB-C/Lightning kabel z dílny Applu o délce jeden metr. A jak tedy test dopadl? Tak, jak asi naprostá většina z vás čeká. Adaptér zkrátka splnil to, co měl – tedy poměrně rychle nabil telefon. Apple na svých stránkách uvádí, že je rychlonabíjení u jeho iPhonů vytvořeno tak, aby byly telefony z 0 na 50 % dobity kompatibilními nabíječkami za 30 minut. To se s adaptérem Epico 18W PD Charger skutečně povedlo a co víc – rychleji, než Apple zaručuje. Z 0 na 50 % jsem totiž byl za nějakých 27 minut, což je dle mého skutečně fajn čas. S nabitím dalších 50 % to však už samozřejmě bylo trochu horší, jelikož čím je baterie nabitější, tím je i její nabíjení pomalejší. To v mém případě znamenalo další hodinu a 16 minut čekání. Podtrženo, sečteno – iPhone XS jsem byl přes adaptér schopen nabíjet za jednu hodinu a 43 minut, přičemž na zhruba tento čas jsem se dostával opakovaně (maximálně s odchylkou jedné až tří minut). Adaptér je tedy v tomto směru skutečně spolehlivý.

Fotogalerie epico 18w pd lsa 9 epico 18w pd lsa 10 Vstoupit do galerie

U rychlonabíjecích adaptérů jsem se v minulosti mnohokrát setkal s tím, že se při nabíjení elektroniky výrazně zahřívají, až je kolikrát například jejich odpojení z elektrické sítě vyloženě nepříjemné. Nárůstu teploty se sice neubráníte ani zde, ale rozhodně se v tomto případě nedá hovořit o něčem výrazném, za což si výrobce zaslouží určitě pochvalu. Totéž se pak dá říci i o tichém chodu adaptéru, který také není pravidlem. Mám (bohužel) doma relativně dost nabíječek, které mají v oblibě při nabíjení (nebo naopak stavu, kdy nic nenabíjí) pískat nebo vydávat jiné nepříjemné zvuky ve formě různého chrčení a tak podobně. Ani s tím jsem se však díky Bohu při recenzování Epico 18W PD Charger nesetkal.

Resumé

Hodnocení nabíjecího adaptéru Epico 18W PD Charger je ve své podstatě velmi jednoduché. Jedná se totiž o velmi dobře fungující nabíječku, která splní přesně to, co od ní očekáváte. Pokud tedy hledáte kvalitní a zároveň levnou alternativu k nabíječkám od Applu nebo zkrátka jen možnost, jak co nejrychleji nabít svůj iPhone, myslím si, že koupí tohoto produktu vedle rozhodně nesáhnete. Pokud by vám pak nestačilo jen USB-C, Epico má ve svém portfoliu i 36W nabíjecí adaptér disponující jak USB-C, tak USB-A, díky kterému můžete naplno nabíjet dvě zařízení současně.