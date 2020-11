Naše první dojmy z iPhone 12 Pro Max: Obr, který není rozhodně pro každého

Stejně jako zhruba před třemi týdny se do psaní prvních dojmů o novém iPhonu 12 – konkrétně pak modelu 12 Pro Max – pouštím jen několik málo minut poté, co jsem jej měl možnost rozbalit. Asi vám proto nemusím zdlouhavě vysvětlovat, že jsem si jej zatím osahal jen v rychlosti a veškeré následující řádky budou skutečně založeny na mých prvních dojmech z telefonu – ostatně, jak by to mělo u “Prvních dojmů z” být. Jak tedy na dlouhodobého uživatele 5,8” iPhonů novinka s historicky největšími rozměry působí?

Přiznám se, že když se iPhone 12 Pro Max představil a já si poté přečetl na stránkách Applu informace o jeho rozměrech, tak nějak mě z míry nevyvedly. “Vždyť je to velikostně skoro stejné jako loňské iPhony 11 Pro Max či předloňské XS Max,” říkal jsem si. To sice můžu nyní, když si telefon převaluji mezi prsty v ruce, svým způsobem potvrdit, avšak na druhou stranu musím říci, že je i přes rozměry velmi podobné “Maxkovým” modelům z předešlých let nový iPhone dost jiný. To proto, že má zcela jinak řešené hrany, které sice vypadají na oko skutečně hezky, ale osobně se mi už při této velikosti drží hůře než hrany zaoblené z předešlých let. A jen tak mimochodem – za poslední tři roky je tento Max mým třetím testovaným Maxem, takže mám skutečně s čím porovnávat. Zkrátka a dobře, od určité velikosti si myslím, že je experimentování s neforemnými hranami do lidské dlaně spíš na obtíž, než ku prospěchu věci, což je i případ iPhonu 12 Pro Max. Přitom mé ruce bych za malé rozhodně neoznačil. Nicméně věřím, že je v tomto směru vše dost o zvyku a že bych možná mluvil jinak, kdybych na telefon nasadil kryt a tím jeho ocelové boky učinil hrubšími.

Zatímco z úchopu telefonu kvůli jeho velikosti tak úplně nadšený nejsem, displeji není jako již tradičně co vytknout. Jeho zobrazovací vlastnosti si sice necháme až do samotné recenze, avšak byl by hřích, kdybychom se v prvních dojmech nezaměřili v krátkosti alespoň na rámečky kolem něj. Ty jsou sice stejně široké jako u iPhonu 12 Pro, takže je v žádném případě za tenké označit nelze, ale u většího těla iPhonu 12 Pro Max působí přeci jen užším dojmem než u modelů s menší úhlopříčkou. Totéž v bledě modré se pak dá samozřejmě říci i o výřezu v displeji, který na 12 Pro Max s ohledem na jeho rozměry Applu tak nějak snáz odpustíte, byť v žádném případě ne zcela. Jeho zmenšení zkrátka letos přijít mělo a štve mě, že se tak nestalo.

Co se týče rychlosti telefonu jako takového, asi vás nepřekvapí, že po prvotním nastavení běhá systém jako namydlený. Ostatně, s ohledem na hardwarovou výbavu, která jej pohání, by byl hřích, kdyby tomu tak nebylo. Celkem mě ale mrzí, že se Apple stále nerozhodl systém na modelech Max nějak výrazněji přizpůsobit obří ploše jeho displeje, čímž se z telefonu stává de facto jen “větší menší model”. Přitom by stačilo jen pár prkotin typu přesunout nějaké systémové prvky tak, aby zkrátka dávaly větší smysl při ovládání telefonu jednou nebo naopak dvěma rukama, potažmo přidat nějaký základní multitasking. Za tohle si tedy dle mého Apple zaslouží už nyní velký palec dolů a nepochopení (nejen) z mé strany.

Hodnotit fotoaparát, výdrž baterie, reproduktory a další podobné věci nemá v prvních dojmech samozřejmě prakticky smysl, jelikož se jedná o věci, které vyžadují dlouhodobější testování. I proto sem tak nebudu žádná prvotní hodnocení psát, ale raději si je všechny nechám pěkně až do samotné recenze. Kdybych nicméně měl po pár minutách hraní si s telefonem a napsání předešlých řádků iPhone 12 Pro Max zhodnotit, hodnotil bych jej asi jako vcelku rozporuplný telefon, který má sice řadu kvalit a pozitiv, ale také negativ, které mě na něm zkrátka mrzí. Uvidíme, zda mě mrzet přestanou po pár dnech “plného provozu”.